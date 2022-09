A szakképzés trendi és vonzó lett a diákoknak és a tanároknak egyaránt

Jelenléti oktatásra, a gyakorlatok jó és pontos lebonyolítására készülnek a szakképző intézmények a csütörtökön rajtoló tanévben. A szakképzésért felelős helyettes államtitkár a Karc Fm-en beszélt erről, de hozzátette, hogy a várható gazdasági nehézségektől nem tudják függetleníteni magukat, így amennyire lehetséges, készülnek a kihívásokra.

Pölöskei Gáborné a szakképzés reformja óta eltelt 2 év tapasztalatairól elmondta: a Covid ellenére sikerült eljutniuk a szülőkig és a diákokig, amit egyértelműen visszajelez a felvételi arány, hiszen a technikumok nagyon népszerűek lettek az idei tanévre. Ráadásul az elkezdett pilot-programok, mint például a Dobbantó program, vagy a műhelyiskola, vagy az orientációs év, nagyon jól működnek, ezért idén már minden szakképző centrumot arra kértek, hogy szervezzék meg ezeket az alternatív lehetőségeket az iskolákban.

A helyettes államtitkár azt is elárulta a Karc FM-nek, hogy idén három új technikumi formai is elindult az intézményekben, amelyek hiánypótlóak és nagy az érdeklődés irántuk.

A kreatív technikumok tartalmát a Művészeti Egyetemmel közösen dolgozták ki, ezekben a divatszakmához, a hang és a színház területéhez, vagy a nyomdaiparhoz csatlakozó kreatív képzéseket érhetik el a fiatalok. A pedagógiai technikumokból gyakorlatilag képzett bébiszitterek kerülhetnek majd ki, az okleveles technikumokban pedig az egyetemekkel hangolják össze a tartalmakat és gyakorlatilag előképzik a gyerekeket a felsőoktatási intézményeknek.

Az általánosan tapasztalható pedagógus-hiányról a helyettes államtitkár a Karc Fm-nek azt mondta: a szakképzésben a szakoktatók elszipkázását sikerült megfékezniük a versenyképes és a teljesítményt is díjazó bérezési rendszerrel, így ezen a téren jelenleg nincs probléma. A közismereti tárgyakat oktató tanároknál ugyancsak nagy segítséget jelent az új kategorizálás és a teljesítmény-bérezés, azért most a szakképző iskolákban minőségi javulás történt, bár helyenként ezek az intézmények is küzdenek a jó pedagógusokért.

Az eredeti cikk ITT érhető el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Karc FM)