Küzdelem a kárpátaljai magyarság megmaradásáért

A politikus szavai szerint teszik a dolgukat Kárpátalján a történelmi egyházak, a papok és a lelkészek is, mint ahogy a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola is működik. Hamarosan megtartják az intézményben a tanévnyitót, a főiskola várja a hallgatókat.

– Az intézmény ma már nemcsak oktatási és kulturális központ, hanem karitatív bázis is. Egy olyan hely, amelyből a kárpátaljai magyarság erőt meríthet a nehéz helyzetben. Mi pedig folytatjuk a 2015-ben megkezdett szociális programunkat, továbbra is kiegészítjük a papok, tanárok, orvosok és egészségügyi dolgozók fizetését. Biztosítjuk a gyermekétkeztetési támogatást, sőt egy sor óvodába és iskolába óvóhelyeket is építettünk. A kormány sohasem hagyja magára a határon túli magyarokat, így Kárpátalját sem, megteszünk minden tőlünk telhetőt. Nagy segítség ebben, hogy megyei szinten és a helyi önkormányzatokkal jó a kapcsolatunk – hangsúlyozta Potápi Árpád János.

Borítókép: Az államtitkár szerint hazánk egy karitatív bázist épített ki (Fotó: Mirkó István)