Megkönnyítik az iskolakezdést a XVI. kerületben

A K+R („kiss and ride” vagyis puszi és indulás) rendszere és a KRESZ-tábla azt jelzi, hogy az adott oktatási intézmény előtt addig lehet parkolni, amíg kiszáll a gyerek az autóból, így ezeknek a parkolóknak hála gyorsabbá és biztonságosabbá válik a tanulók iskola előtti be- és kiszállása a gépkocsiból, valamint elkerülhetők a váratlan, balesetveszélyes szituációk, továbbá a torlódások az iskolák környékén.

Budapesten évek óta problémát okoz a szülőknek az oktatási intézmények környékén parkolni reggelente és a délutáni órákban, ezért racionalizálják a közlekedést a tanévkezdésre az árpádföldi Arany János Általános Iskolánál. Kovács Péter, a kerület polgármestere elmondta: már működik náluk egy ilyen rendszer a Móra Ferenc Általános Iskolánál, ahol bevált a módszer. Olyannyira, hogy a mostani iskola előtti átalakításokat már kifejezetten a szülők és a környéken lakók kérték.

A polgármester ismertette: egyirányúsítják a Bekecs utca érintett szakaszát a buszok közlekedési irányának megfelelően, azoknak pedig, akik az épületbe is szeretnék bekísérni gyermeküket, az intézmény melletti két mellékutcában plusz parkolóhelyeket alakítottak ki. A tanévkezdés első két hetében a közlekedés-felügyelet munkatársait is bevonják a biztonságos közlekedés kialakításába – ismertette.

Kovács Péter emlékeztetett: óriási segítséget jelentett volna a budapesti szülőknek, ha csak fél kilenctől kellene fizetni a parkolásért,hogy be tudják kísérni a gyerekeket az iskolába, azonban ismert: Karácsony Gergely és baloldali politikustársai nem fogadták el a javaslatot annak ellenére sem, hogy a Fidesz a Fővárosi Közgyűlésben hangsúlyozta, nem az a pár perc fog jelentős bevételkiesést okozni a fővárosi önkormányzatnak és kerületeknek. A XVI. kerület polgármestere arról is beszélt lapunknak, hogy nem csoda, hogy Karácsony Gergely nem áll elő hasonló javaslatokkal, hiszen a fővárosi önkormányzat csak középiskolákat tart fent, az ott tanuló diákok pedig jórészt közösségi közlekedéssel jutnak el az oktatási intézményekbe, ám – mint mondta – a főpolgármester így is képes káoszt teremteni az iskolakezdés napjára. Emlékeztetett: a feleslegesen kialakított és túlzott méretű biciklisávok sajnos már egész évben ellehetetlenítik a fővárosi közlekedést.

A XVI. kerületi önkormányzat nemcsak a szociálisan rászorulóknak, hanem minden állami fenntartású helyi iskolába járó alsó tagozatosnak ingyenesen biztosítja a tanévkezdő füzetcsomagot.

A részletekről Ács Anikó alpolgármester elmondta: az önkormányzat korábban a tankönyvvársárlásban segítette a szülőket, amióta azonban a kormány minden köznevelésben és a szakképzésben tanuló diák számára ingyenesen biztosítja a köteteket, füzetcsomagokkal segítik a legkisebbeket.

Kiemelte: a kezdeményezéssel a Rehab XVI. Nonprofit Kft.-ben dolgozó megváltozott munkaképességűeket is támogatják, hiszen a különböző alakú füzeteket teljes mértékben ők állítják össze.

Az alpolgármester kifejtette: az önkormányzat idén összesen 14 millió forint értékű füzetcsomagot vásárolt, amiben van írólap, kis és nagy vonalas, illetve négyzethálós, szótár- és hangjegyfüzet is. Mindezeken felül a több mint háromezer alsós tanuló még olyan mappákat is kapott, amikben a dolgozatokat tárolhatják

– tette hozzá. Hangsúlyozta: a csomagokat nemcsak évfolyamonként, hanem konkrét osztályonként válogatták össze az osztályfőnökök, így összesen 87 500 terméket osztottak szét. Ács Anikó beszélt arról is, hogy a füzetek borítójára mindig a XVI. kerületi fotópályázaton nyertes művek kerülnek, ami segíti a diákokat abban, hogy jobban megismerjék lakóhelyüket.

Borítókép: A XVI. kerületi Arány János Általános Iskola előtt kialakított K+R rendszer (Fotó: Facebook)