Ösztöndíjjal segítik a pedagógus-utánpótlást

Mától október 16-ig lehet pályázni a Klebelsberg képzési ösztöndíjprogramra (KKÖP), amelyet 2013-ban alapított a kormány azzal a céllal, hogy biztosítsa a megfelelően képzett, szakmai­lag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlást. Az ösztöndíjra olyan, a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatók pályázhatnak, akik a jelentkezés benyújtásának időpontjában egységes, osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia vagy tanító alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe nyertek felvételt

– tájékoztatta lapunkat a Klebelsberg Központ. Hozzátették: várják azok jelentkezését is, akik nem most kezdték meg felsőoktatási tanulmányaikat, de szeretnének élni a lehetőséggel.

Az ösztöndíj összege 125 ezer, 250 ezer vagy 375 ezer forint lehet félévenként, ennek elbírálása a tanulmányi eredménytől, illetve attól függ, hogy milyen szakon tanul az ösztöndíjas, és Magyarország melyik régiójában szeretne munkát vállalni. Emlékeztettek: tavaly a programban résztvevő intézmények köre is bővült, így már nemcsak a tankerületi központok, hanem a modellváltó egyetemek és az egyházak által fenntartott köznevelési intézményekben is elhelyezkedhetnek az ösztöndíjasok. Hangsúlyozták: akinek nem felel meg a Klebelsberg Központ által felajánlott állások egyike sem, önállóan is kereshet olyan munkahelyet, amely részt vesz a programban, illetve a tanulmányi ideje alatt is lehet olyan munkahelye, ahol az oklevél megszerzése után szakképzettségének megfelelően továbbfoglalkoztatják. A munkavállalás szüneteltethető is, ha például az ösztöndíjas gyermeket vállal vagy doktori tanulmányokat folytat, de a munkavégzés időtartama legalább addig tart, ameddig a hallgató az ösztöndíjat kapta – tették hozzá.



A KKÖP révén az elmúlt években 4679 ösztöndíjas tanulmányait támogatták, akik összesen mintegy hétmilliárd forint összegű ösztöndíjban részesültek, 2018 szeptembere óta pedig 1292 pedagógus végzettséget és szakképzettséget szerzett ösztöndíjas kezdte meg pályáját köznevelési intézményekben.



A pályázatokat a KRÉTA felületen, postai úton vagy ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.