Wintermantel: A baloldal csak ígérgetni tud

Figyelem! Újabb átverési kísérlet!

–emelte ki ki Facebook-posztjában Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője, aki arra reagált, hogy Újpesten, a Nyár utcai sétány és a Virág utca kereszteződésénél, a baloldali jelölt, Maholányi Zsolt zebrát ígér. Wintermantel Zsolt úgy fogalmaz posztjában:

Egy apró szépséghibája van a dolognak, hogy 2019-ben ezt a zebrát már egyszer megígérték a kampányban, sőt kiemelt feladatként jellemezte a baloldali jelölt.

A frakcióvezető arra utalt, hogy 2019-ben Kanász-Nagy Máté azt írta: kiemelt feladata lesz képviselőként, hogy Újpesten több zebra legyen. Wintermantel Zsolt hangsúlyozta, hogy három év alatt nem csinálták meg, pedig kiemelt ügy. Nem tartották az ígéretet, pedig „Na, ez veszélyes!” volt a felkiáltás.

Most újra megígérik. Mert megígérni semmibe sem kerül nekik… Három év elvesztegetett idő!

– tette hozzá a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

A baloldali politikusoktól nem újdonság, hogy előszeretettel dicsekszenek korábbi, egyébként főleg fideszes kerületi vezetés terveivel. Pár hete maga a főpolgármester posztolt arról a közösségi médiafelületén, hogy megnyílt Erzsébetvárosban a Varázsdoboz Fejlesztőközpont és Játszóház, azt viszont már elfelejtette közölni, hogy az intézményt már 2019-ben átadta Vattamány Zsolt, a VII. kerület előző, fideszes polgármestere. Emellett Karácsony Gergely arról is posztolt, hogy a napokban a XV. kerületben átadta az M3-as autópálya fővárosi kivezetőjénél a zajvédő fal eddig hiány­zó szakaszát, ám köztudott, hogy a fejlesztés érdemi része az előző városvezetés idején történt.

Tegnapi Facebook-posztjában pedig azon lelkendezett a főpolgármester, hogy megújult a Corvin Áruház homlokzata, még az állványzat is lekerült róla.

Az érdemet hiába akarja magának a jelenlegi, Pikó István vezette VIII. kerületi és a fővárosi városvezetés, az nem az övéké, hanem az előző, fideszes kerületi vezetésé: ugyanis Kocsis Máté korábbi kerületi polgármester szerzett a felújításra a kormánytól több száz milliós támogatást.

Nem mellesleg a főpolgármester szintén a saját sikerének állítja be a Blaha Lujza tér átépítését, viszont a tervezési közbeszerzést az előző vezetés, Tarlós István hivatali idején, 2018 nyarán írta ki a Budapesti Közlekedési Központ. Egyébként Karácsony Gergely úgy vette át a várost, hogy erre a projektre kész kiviteli tervek, engedélyek, fővárosi forrás és az állam egymilliárd forintos támogatása is rendelkezésre állt, és a tervek szerint tavaly december végére be is fejeződött volna a felújítás.

Borítókép: Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője, korábban a IV. kerület polgármestere (Fotó: MTI/Mónus Márton)