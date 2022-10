Adatradar: Karácsony kétszer annyi vizet locsolt el, mint a korábbi vezetés

Tarlós István főpolgármesterségének utolsó két évében, vagyis 2018–19-ben kevesebb mint húszezer köbmétert vizet fogyasztott a fővárosi önkormányzat a nyári hőségben, ezzel szemben Karácsony Gergely utasítására az elmúlt két évben a 47 ezer köbmétert is túllépték, pedig Budapest jelenlegi baloldali vezetője zöld politikusnak mondja magát – számolt be az Adatradar. Hozzátették: a hőséglocsolások egységára is jelentősen megdrágult.

Az Adatradar arról számolt be, hogy a fővárosi önkormányzat tájékoztatása szerint 2021-ben és 2022-ben is meghaladta a 360 millió forintot a hőséglocsolásra költött összeg Budapesten. Felhívták a figyelmet arra, hogy a magát „zöldpolitikusnak” mondó Karácsony Gergely saját bevallása szerint sokat panaszkodik arra, a kormányzati elvonások miatt mennyit kell spórolnia. A vezetése alatt álló fővárosi önkormányzat mégis csaknem két és félszer annyi vizet locsolt el az elmúlt két évben, mint amennyit Tarlós István főpolgármesterségének utolsó két évében használtak fel hasonló célra. A locsolás költsége ugyanakkor több mint három és félszeresére nőtt.

Az Adatradar rámutatott: elképzelhető, hogy a megnövekedett vízhasználatot az elmúlt évek különösen forró nyári hőmérséklete okozta, az viszont már kérdéses, miért mutatott csaknem ötvenszázalékos növekedést az egységköltség, vagyis az egy köbméter víz ellocsolására költött összeg, ez ugyanis 5174 forint/m3-ről 7699 forint/m3-re emelkedett úgy, hogy a vízdíj 296 forint/m3-ről csupán 298 forintra, a csatornadíj pedig 264 forintról 366 forintra nőtt.

Részletezték: Tarlós főpolgármesterségének utolsó két évében 2018-19-ben kevesebb mint húszezer köbméter vizet használtak hőséglocsolásra, míg Karácsonyék az elmúlt két évben több mint 47 ezer köbmétert locsoltak el, ami összesen csaknem 530 millió forint többletköltséggel járt.

A Budapest által idén nyáron hőséglocsolásra felhasznált víz mennyisége egy mintegy 1150 fős település éves lakossági vízfogyasztásával egyenértékű

– emelték ki.

Borítókép: Locsolóautó Budapesten