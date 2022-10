Bódító anyagokkal tartottak spirituális terápiát a Csepel-szigeti panzióban

A nő meztelen volt, egy kapálni induló idősebb férfi bukkant rá.

A szeánszot szervező nőt a rendőrség kihallgatta, az összejövetel körülményeit büntetőeljárás keretein belül vizsgálják, nincs hír arról, hogy lezárták volna a büntetőeljárást.

A Siklósi Hírek nevű helyi portál információi szerint az összejövetelen két, a 2002 utáni Való Világ tévéshow 41 éves játékosa és egy 2014-ben Celeb vagyok, ments ki innen! szereplőjeként bemutatkozó 33 éves pornószínész is részt vett, ahol az egyik nő beteázva pánikba esett és az erdőbe rohant. Mire megtalálták, az egyik bokája és bordája is törött volt. Az összejövetelről egy másik nőt is kórházba szállítottak, aki szintén rosszul lett. A portál szerint a bulin ayahuascateát ittak, ami hallucinációt okoz. A Való Világ egykori szereplőjére életveszélyes állapotban találtak, többórás műtéten esett túl.

Borítókép: Perui sámán ayahuascát tölt (Fotó: Ana Karina Delgado/dpa Picture-Alliance/AFP)