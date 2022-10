„Mire megy Budapest egy tehetetlen főpolgármesterrel?”

– tette fel a kérdést Facebook-posztjában Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, reagálva a szemétszállítók három napja tartó sztrájkjára, valamint arra, hogy ma reggel Karácsony Gergely saját beszámolója szerint „szenvedélyes” és „érzelemdús” beszélgetést folytatott a főváros szemétszállítását ellátó FKF munkatársaival.

Sokszor leírtam már, most újra meg kell tennem: Budapest működtetése a mindenkori főpolgármester felelőssége. Békeidőben is, és válságos, kihívásokkal teli időben is. Egy városvezető soha nem lehet tehetetlen

– emelte ki Fürjes Balázs. Hangsúlyozta, hogy a város működtetésének felelősségét nem lehet áthárítani, és nem lehet mindig másokat vagy a körülményeket hibáztatni. Mint fogalmazott: a háborúnak sem lehet benyújtani a számlát, a szenvedélyes beszélgetés pedig édeskevés. Cselekedni kell. Hozzátette: ma Európa minden településének önkormányzatában válságüzemmód van, nem csak Budapesten.

„A fővárosban a szemétszállítás leállt, a helyzet nem tehetetlenkedést, hanem azonnali cselekvést igényel”

– hangsúlyozta az államtitkár, majd hozzátette, hogy a törvény egyértelműen fogalmaz, miszerint a szemétszállítás a fővárosi önkormányzat feladata.

Kiemelte azt is:

Cselekedni kell, higgadtan és felelősen. És azonnal. Sajnálatos, hogy a főváros első embere, aki békeidőben sem volt a helyzet magaslatán, ma, amikor igazán összeszedettnek kellene lennie, cselekvésképtelen. Egy ötlete van csak: vigye el a szemetet más. Soha el nem készülő metrófelújítás, káosz a Blahán, rekorddugók városszerte, 3 éve megígért és azóta nem megoldott légkondicionálók a metróba… – nem túl jó rezümé egy főpolgármesternek, akinek viharos időkben kellene biztos kézzel, határozottan és a felelősséget vállalva irányítani

– fogalmazott Fürjes Balázs a közösségi oldalán. Hozzátette: „Értjük mi, budapestiek, hogy ő nem tehet róla, hogy mindig más a hibás. Nyáron a meleg, télen a hideg, olykor a Tarlós, mindig a kormány. Értjük, hogy széttárja a karját és azt mondja, hogy ő tehetetlen. Na, de mi szüksége van a budapestieknek egy tehetetlen főpolgármesterre?”

Az államtitkár azt a kérdést is feltette, miszerint tiszteletlenség lenne azt mondani, hogy a budapestiek érdekében legalább most szedje össze magát? „Gondoskodjon a kukák kiürítéséről, mielőtt a budapestiek belefulladnak a szemétbe!” – fogalmazott Fürjes Balázs. „A főpolgármester tehetetlenkedését már a baloldalon is unják, ezért vette le róla Gyurcsány Ferenc is a kezét és ezért keres már ő is más jelöltet” – tette hozzá Fürjes Balázs.

Borítókép: Szemétszállítók sztrájkja az Ecseri úti telephelyen (Fotó: Mirkó István)