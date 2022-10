Nem halhat meg még egy gyermek tájékozatlanság miatt

Fontos, hogy két Epipen-injektort szerezzünk be, mert előfordulhat, hogy az első adag adrenalin nem hat, és a mentők kiérkezéséig be kell adnunk egy újabb dózist a bajba jutottnak. Ha öt-tíz perc múlva a páciens állapota még mindig nem javul, és a mentő sem érkezett meg, mindenképpen adjuk be a második Epipent a másik combba – jelezte Csáki Csilla, hangsúlyozva, hogy olyan még nem került be a hírekbe, akinek feleslegesen adták volna be az adrenalininjektort.