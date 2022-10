Orbán Viktor a magyar válogatott középpályását is meglátogatta Berlinben

Harcosok klubja Schäfer Andrással – posztolta pár órával ezelőtt Orbán Viktor, aki berlini látogatása során az Union Berlin stadionjába is ellátogatott, ahol találkozott a magyar válogatott középpályásával. A találkozóról most egy videót is közzétett a miniszterelnök.

A kormányfő szerint

nagyon nagy dolog, hogy egy magyar játékos fontos tagja a német Bundesligát már több forduló óta vezető berlini csapatnak.

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy néha még nézi is az Union meccseit Schäfer miatt.

A magyar válogatott játékossal egy mezt is aláíratott a miniszterelnök, amit tervei szerint bekereteztet és a Puskás Akadémián rakja majd ki.

Borítókép: Orbán Viktor Facebook-oldala