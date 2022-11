A tanárok munkáját becsmérelte Tordai Bence

A magyar iskolák negatív minősítésével a pedagógusok munkáját vette semmibe a parlamenti felszólalásában, az oktatási vitanapon Tordai Bence. A Párbeszéd szánalmasan provokatív akcióiról és engedély nélküli budai házépítéséről ismert társelnöke mindezt úgy tette, hogy korábban ő maga is tanított egy felsőoktatási intézményben, ahol a hallgatói lesújtó véleményeket fogalmaztak meg oktatói munkájáról és képességeiről – olvasható az Origó cikkében.

A teljes pedagógustársadalmat megalázta Tordai Bence az oktatási vitanapon a Parlamentben, amikor azt állította:

Egyre több szülő ismeri fel, hogy az iskola, ahova beküldi a gyerekét, az sokkal rosszabb állapotban adja neki vissza.

A Párbeszéd Magyarországért nevű törpepárt társelnöke ezzel az általánosító és bármilyen ténybeli alapot nélkülöző kijelentésével azoknak a tanároknak a munkáját becsmérelte, akiknek a bérköveteléseit kormányellenes utcai tiltakozásokra használja fel a Gyurcsány vezette baloldal, a soraiban Tordai Bencével.

Saját diákjai minősítették lesújtóan Tordait

Különös sajátossága a baloldali politikus tanárszidalmazásának az a tény, hogy korábban ő is tanított, és a diákjainak a többsége lesújtó véleményt fogalmazott meg róla. Tordai Bence nyolc éven át oktatott kutatásmódszertant és társadalomtörténetet a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán, a mai Metropolitan Egyetemen. A hallgatók a Mark my Professor oldalon értékelhették a tanárokat, köztük Tordait is, akiről többek azt írták, hogy borzasztó az előadásmódja, monoton, érthetetlen, rengeteg idegen kifejezést használ. Egy értékelő úgy fogalmazott: „A hallgatóság az elején aktív volt, a végére szinte elfogytunk, csak a kitartóak bírták szusszal, nem túl izgi.”

Egy másik hallgató kommentje szerint a vizsgakövetelményeket (esszétémák) az első vizsga előtt három-négy nappal tette közzé. „Viszont a vizsgán elnéző és elég ritkán buktat, kriminálisan lassan javít.”