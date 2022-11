Két lőtt sebbel a mellkasán találtak meg egy férfit Horgoson + videó

Péntek délelőtt a szerb különleges erők, a rendőrség és a csendőrség több olyan személyt is előállított, akiknek a gyanú szerint közük lehet az éjszakai horgosi lövöldözéshez – írta meg a szerb RTV.

Letartóztatások Horgoson az Alkonyat utcánál. A helyszínt jelenleg is vizsgálják helikopterekkel, drónokkal és más speciális eszközökkel. Forrás: Facebook

A hatóságok közel hatszáz illegális migránst állítottak elő (akik többségét dél-szerbiai menekültközpontokba viszik majd). Közülük hatot hoztak összefüggésbe a tegnapi lövöldözéssel.

Köztük volt egy húsz év körüli férfi is, mellkasán két lőtt sebbel. A portál tájékoztatása szerint a tűzharc a marokkói és a pakisztáni migránsok egy-egy csoportja között alakult ki.

A településre megérkezett Bratislav Gašić szerb belügyminiszter is. A helyszínt jelenleg is vizsgálják helikopterekkel, drónokkal és más speciális eszközökkel. A portál tájékoztatás szerint az akció – amelynek célja a migránsok és az embercsempészek előállítása – a következő napokban is folytatódni fog.

A letartóztatásokról szóló videót alább megtekintheti:

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)