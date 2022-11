Márki-Zay már februárban külföldi pénzekről beszélt + videó

Miután a héten sajtótájékoztatón ismertette Márki-Zay Péter, hogy milyen ígéreteket tett a külföldi pénzekért, november 23-án az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága nyilvánosságra hozta a baloldal külföldi finanszírozását vizsgáló titkosszolgálati jelentés főbb megállapításait. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje szerint a pártoknak tudniuk kellett a pénzekről.

A nyilvánosságra hozott dokumentumokból az derül ki, hogy hárommilliárd forintnyi amerikai támogatás érkezett az Action for Democracyn keresztül az ellenzék kampányába. Ráadásul az Action For Democracy kapcsolati hálójából az is látszik, hogy a szervezet kapcsolatba hozható a National Endowment for Democracyval, ami „lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön”.

Márki-Zay már 2022 februárjában is beszélt arról, hogy a kampányához szokott külföldről pénzt kapni. Igaz, állítása szerint az Action for Democracyval csak márciusban kötöttek szerződést. A baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje szerint, mivel nyíltan beszélt erről a sajtóban, a pártoknak tudniuk kellett az amerikai pénzekről.

Az ellenzéki pártok képviselői mégis hetek óta azt mondják, hogy erről nem értesültek. Jakab Péter, a Jobbik korábbi elnöke újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, hogy sem ő, sem a többi pártelnök nem tudott ezekről a pénzekről, és a sajtóból értesültek róla. Ugyanakkor azt leszögezte, hogy ha valaki külföldről akar beavatkozni, az semmiképpen sem helyes. A Párbeszéd frakciójában ülő Mellár Tamás sem tudott ezekről az ügyekről, és azt állítja, hogy az ő kampányába nem érkeztek ilyen pénzek. Sebők Éva, a Momentum országgyűlési képviselője is azt mondta, hogy fontos, hogy átlátható legyen ez az ügy.

