Tóth Bertalan: A kormány alkalmatlan

Tóth Bertalan (MSZP) mai parlamenti napirend előtti felszólalásában alkalmatlannak nevezte a kormányt, mert az egyre több adót szed be, de egyre kevesebb szolgáltatást nyújt, és nem normális, hogy előbb emelik meg a miniszterek fizetését, mint a pedagógusokét. Emlékeztetett arra, hogy több hatóság elnökének fizetését is emelni tervezik, köztük a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének, Matolcsy Györgynek a fizetését is, aki a kormánnyal koprodukcióban” tönkretette a forintot, és nem akadályozta meg a brutális drágulást. Azt javasolta, kössék a tanárok fizetést az MNB-elnök fizetéséhez, egy pályakezdő pedagógus fizetése érje el a jegybankelnök fizetésének tíz százalékát.

Közölte, a kormánypártoknak színt kell vallani a héten a svédek és a finnek NATO-csatlakozásáról, az alacsony jövedelmek adóterheinek csökkentéséről és a brutális energiaáremelések eltörléséről.

Dömötör Csaba válaszában elmondta, hogy a jobboldali kormány 1600 milliárd forinttal költ többet egészségügyre, mint az utolsó baloldali kormányzati évben, folyamatban van az orvosbéremelés, emelkedett az ápolók bére.

– Szociális kiadásokra háromszor annyit költünk most, mint 2010-ben – tette hozzá, jelezve azt is, elkötelezettek a pedagógusok béremelése mellett is.

Az államtitkár kitért arra, hogy a gazdaság, az ipari termelés is nő, a foglalkoztatás a rekordszint közelében van. – A kormány fenntartja a rezsicsökkentést az átlagfogyasztásig, továbbá az árstopokat, a kamatstopot, a családtámogatási rendszert és emelték a nyugdíjakat – sorolta a kormányzati intézkedéseket.

Szerinte a baloldal ezekhez a döntésekhez nem nyújtott támogatást. – Ha baloldali pártok milliárdos nagyságrendben kapnak külföldről támogatást, annak ez lesz az eredménye – hangoztatta.