Békére és biztonságra vágyik a teljes magyarság

Soha nem látott humanitárius akció

A helyzet azonban úgy alakult, hogy alig indult el az év, február végén kitört az orosz–ukrán háború, amire ugyanakkor lehetett számítani, mert a konfliktus valójában 2014-ben robbant ki, csak évekig a mélyben forrtak az indulatok. – Ez még inkább cselekvésre ösztönözte az anyaországi és a határon túli magyarságot is, hiszen a háború hatására menekültek tömege indult meg Ukrajnából. Magyarország több mint egymillió menekültet fogadott, sokan továbbutaztak, de százezren legalább egy ideig itt tartózkodtak hazánkban, sokan közülük most is itt vannak nálunk. Ezzel az ország történetének legnagyobb humanitárius segélyakcióját hajtjuk végre – mondta a kormánypárti politikus. Hozzátette:

a kárpátaljai magyarság fizikai léte is megkérdőjeleződött az elmúlt időszakban, mert ha a kormány nem segít nekik, akkor sokan szedték volna a sátorfájukat, és átjöttek volna Magyarországra.

Szavai szerint főleg az első hónapokban kellett minden erejüket összeszedniük, hogy megóvják a kárpátaljai magyarokat. – Hála Istennek a háborús cselekmények eddig elkerülték a régiót, de az Ukrajnára jellemző más egyéb gondok mind jelen vannak Kárpátalján is. Ilyen például a folyamatos áramszünet. Örültünk ugyanakkor annak, hogy az oktatásban részt vevő gyermekek száma – amint az a szeptemberi beiratkozási számokból látszik – a vártnál sokkal kevésbé, mindössze húsz százalékkal csökkent. Ez azt jelzi, hogy a gyermekek, az édesanyák és az idősek több mint nyolcvan százaléka otthon van, elsősorban a katonaköteles korú, 18 és 60 év közötti férfiak hiányoznak Kárpátaljáról.

Abban bízunk, hogy minél hamarabb véget ér a háború, és a férfiak hazatérhetnek a családjaikhoz, és békében élhetnek otthon

– emelte ki Potápi Árpád János. Úgy véli azonban, nagy eredmény, hogy a nemzet közös helytállásának köszönhetően – a segítségnyújtásba ugyanis a Kárpát-medence és a diaszpóra teljes magyarsága bekapcsolódott –, a kárpátaljai magyarság döntő többségének nem kellett elhagynia a szülőföldjét. Kiemelte: a kormány az újrakezdéshez is igyekszik majd minden tőle telhető segítséget megadni a kárpátaljai magyar közösségnek.