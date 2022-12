Cáfolta Ujhelyi állításait Gulyás Gergely

– Hazugság, hogy a kormány keleti országoknak ajánlott volna tulajdonrészt az MVM-hez hasonló nemzetstratégiai fontosságú cégekben hitelért cserébe, ha nem jönnének meg az uniós források – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ujhelyi István baloldali EP-képviselő állítását cáfolva az Atv.hu-nak adott interjúban a miniszter hozzátette: amit Ujhelyi említ, az a baloldali kormányok gyakorlata volt, a jelenlegi kabinet visszavásárolta, amit ők felelőtlenül eladtak.

Gulyás Gergely szerint a hazugságokkal Ujhelyi nem menekülhet el saját személyes felelőssége elől, aki másfél éve azért vesz fel hatmilliós fizetést EP-képviselőként, hogy saját frakciója Magyarország ellen szavazzon.

A miniszter kitért arra is, hogy 130 milliárd már megérkezett, ami az uniós hétéves költségvetés előlege. Kijelentette, az igazságszolgáltatás szervezetéről szóló törvény módosításáról részletekbe menően megállapodtak az Európai Bizottsággal, a törvénymódosításokat az Országgyűlés márciusban elfogadja, ami a helyreállítási és a kohéziós uniós forrásoknál is a további kifizetések feltétele. A gyermekvédelmi törvény az EFOP Plusz program oktatási lábát érinti, de ez a bizottság szerint sem vonatkozik a pedagógus-béremelésre. Gulyás Gergely azt javasolta a magyar baloldal európai képviselőinek, hogy fejezzék be a hazánknak járó uniós pénzek, így a tanári béremelés elleni brüsszeli lobbijukat. A miniszter szerint „az elvileg magyar európai parlamenti képviselők megszavazták az Európai Parlamentben, hogy ne kapjuk meg a nekünk járó pénzeket”.