Növelnék az aktív katonák számát

– A hadsereg Országgyűlés által jóváhagyott létszáma 37 500 fő, ezt a számot el kell érni, majd legalább meg kell duplázni az aktív állományt az elkövetkező években. Szükséges továbbá a tartalékosok számának megemelése is. Egyszerre kell figyelni tehát a személyi fejlesztésre és a beérkező új technológiá­ra, mert e kettő ötvözete képezi majd az új haderőt

– ismertette Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommuniká­cióért és kapcsolatokért felelős államtitkára A merész igazság Magyarországról című podcastjének november 30-án, szerdán megjelent negyedik adásában. A tárcavezető által elmondottak alátámasztják a kormány tervét, hogy felgyorsítják és kibővítik a honvédelmi és haderő­fejlesztési programot, amelynek célja egy megfelelő elrettentő erővel bíró, a NATO-vállalásoknak is eleget tenni tudó nemzeti haderő felépítése.

A nehézsúlyúak

Ami az új haditechnika beszerzését illeti, a podcastben részletes ütemtervet mutattak be a már meglévő eszközökön túli, szerződéssel is megerősített beszerzésekről. Magyarország vállalta, hogy első körben felállít egy korszerű nehéz lövészdandárt. Az MH 25. Klapka György Lövészdandár „élét” a csúcstechnikát képviselő 44 új gyártású Leo­pard 2 A7 harckocsi jelenti majd. A honvédség 2018. december ­19-én jelentette be tankok megvásárlását a Krauss-­Maffei Wegmann (KMW) vállalatcsoporttól. Az első példányok 2023-ban érkeznek meg, és 2025-ben válik teljessé a zászlóalj. A típusra való átképzést nagyban segítő, korábbi, A4 változatú, felújított tucatnyi Leopard 2-est már aktívan használja a tatai dandár. A páncélosok műszaki támogatására Leo­pard 2-es alvázon öt Wisent műszaki harcjármű és három Le­guan 2-es hídvető harckocsi is érkezik 2024–2025-ben a KMW-től.

A dandárt támogató tüzérséget is korszerű, páncélozott, új gyártású önjáró ágyúkkal erősítik meg. November végéig megérkezett Tatára a honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként beszerzett tizedik Panzerhau­bitze (PzH) 2000 HU önjáró tüzérlöveg a megrendelt 24-ből, valamint az üzemeltetéshez szükséges C4I tűzvezető konténerek. A KMW Hungary Kft. munkatársai megkezdték a 101. tüzérosztály katonáinak felkészítését a rendszer használatára. Megérkezett az első Panzerhaubitze 2000 DTT (Driver Trainer Tank) vezetéstechnikai kiképzési eszköz is, amit kiegészít két, egyenként 25 tonnás szimulátortorony.

Magyar lövésznek magyar páncélos

A többek között korszerű digitális kommunikációs, célkijelelő eszközökkel és hazai gyártású automata kézifegyverekkel felszerelt lövészkatonák szállításáról a jövőben Zalaegerszegen készülő Lynx KF41-es gyalogsági harcjárművek gondoskodnak. A német Rhein­metall cég által fejlesztett lánctalpas lövészpáncélos többek között 30 milliméteres gépágyúval és irányított páncéltörő rakétával tudja a gyalogság harcát támogatni. A mintegy ötventonnás páncélosból az elsőt néhány hete vette át a Magyar Honvédség, a már megrendelt további 217 példány – amelynek háromnegyedét a zalai megyeszékhelyen gyártják le – 2028-ig érkezik meg a csapatokhoz. A Lynx megrendelési csomagban kilenc, a már említett Leopard 2-es tank alvázra szerelt – Buffalo vontató járművet kap a Honvédség.

A lövészdandárok feladatát támogatják a speciális felépítményekkel is készülő Gidrán és Nomád 4×4-es, aknavédett, moduláris páncélzatú terepjáró harcjárművek. A nagyobb, török–magyar–német koprodukcióban Kaposváron gyártani és továbbfejleszteni tervezett Gidránból eddig ötven megrendeléséről tudni, de több százas nagyságrendben tervezi a honvédség rendszeresíteni. A kisebb típustestvér, a Nomád, információnk szerint, jelenleg teszt, úgynevezett „nyúzópróba” alatt van a honvédség alegységeinél.

Több képesség, bővülő géppark

További Gripenek beszerzésével erősítik a légierőt. A svéd JAS–39-es harcászati vadászbombázókból további négy érkezik 2024-ben Kecskemétre, ezzel 18-ra emelkedik a számuk. Szintén a Szentgyörgyi Dezsőről, a magyar légierő legeredményesebb vadászpilótájáról elnevezett légibázis adhat majd otthont a magyar többségi tulajdonú cseh Aero Vodochody által gyártott 12 L–39NG haladó harci kiképző és felderítő sugárhajtású gépnek. A digitalizált pilótafülkével, korszerű hajtóművel rendelkező gépeket 2024 és 2027 között szállítja le a gyártó.

Szintén 2024-ben bővül a géppark két brazil gyártású, hátsó rámpával felszerelt közepes taktikai szállítórepülőgéppel. A két sugárhajtóműves, gyors, tábori körülmények között is üzemeltethető gép utántölthető lesz a levegőben, és képes lesz a Gripeneknek is átadni üzemanyagot, és akár korszerű mobil egészségügyi egységet is a fedélzetére lehet telepíteni.

A tervek szerint a jövő év második felében érkeznek meg az Airbus H225M közepes taktikai szállítóhelikopterek első példányai. A tíz szállító és hat különleges műveleti célra felszerelt gépből álló flotta 2025 végére lesz teljes.

A földi telepítésű légvédelem fejlesztése is folyamatos. Az Ukrajnában már eredményesen bevetett közepes hatótávolságú NASAMS rakétarendszer legmodernebb, harmadik generációját várhatóan hat plusz egy üteg fogja képviselni a honvédségben. A radarokkal és optikai érzékelőkkel támogatott rakétaindítók jövőre és 2024-ben érkeznek meg a győri légvédelmi rakétaezredhez. Az izraeli Vaskupola rendszer szemeként világhírnévre szert tevő ELTA ELM–2084, többcélú radarok első példányát már az év vége előtt Magyarországra szállíthatják, a 11 elemből álló rendszer 2028-ra készül el.

