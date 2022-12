Pesterzsébeten is győzelmet arathat a Fidesz

2022-ben, az országgyűlési választásokon aztán a XX. kerületben a listás szavazatok tekintetében már többségbe is került a Fidesz–KDNP.

Lapunk úgy tudja, hogy a baloldal pártjai számára a jelenlegi helyzetben is az a legfontosabb, hogy egy újabb baloldali alpolgármestert tudjanak kinevezni a képviselő-testületben. Ismert, korábban a DK-s alpolgármester, Nemes László lemondásra kényszerült, miután kiderült, hogy az önkormányzattól kapott taxikártyájával és üzemanyagkártyájával is trükközött.

A baloldalon belül – akár veszítenek a mostani választásokon, akár nyernek – Gyurcsány Ferencék további térnyerése várható. A DK-nak ugyanis nem titkolt célja itt is átvenni az irányítást.

– A Fidesz tősgyökeres erzsébeti lakost indít. Szombathy Dénes Gyula informatikus, aki abban a körzetben lakik, ahol indul, ismeri a kerületet

– mondta el lapunk megkeresésére a helyi Fidesz vezetője. Földesi Gyula szerint a mostani választás tétje, hogy Pesterzsébeten is elindulhatnak-e a fejlődés útján. Mint fogalmazott, a Fidesz–KDNP támogatásával olyan képviselők kerülnének be a helyi testületbe, akik valóban a kerület gondjaival akarnak foglalkozni, nem a saját rövid távú politikai érdekeiket tartják szem előtt.

Földesi Gyula elmondta azt is, hogy a független polgármesterrel kiváló a helyi Fidesz viszonya, ezért is támogatták a 2019-es választásokon Szabados Ákost.