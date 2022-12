Vitályos Eszter: A kormány mindent megtesz az eredményes családpolitikáért

Dúró Dóra (Mi Hazánk) arról beszélt napirend előtti felszólalásában, hogy Novák Katalin köztársasági elnök személyesen fogadta a Háttér Társaságot, de néma maradt a szívhangrendeletről szóló vitában. Úgy vélte,

a Háttér Társaságnak „beteg a gondolkodása” és nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, majd kritizálta a homoszexuálisok érdekében folytatott tevékenységüket.

Ezek között említette, hogy felléptek a gyermekvédelmi törvény ellen, továbbra is törvénytelenül iskolai sokszínűség hetét rendeznek, „átmossák az agyát az állami szférában dolgozóknak”, de sikerült elérniük számukra kedvező jogszabályi háttérváltoztatást gyermekek örökbefogadásával kapcsolatban és nemváltoztatásról is. A képviselő hangsúlyozta azt is, hogy jogellenes módon érvénytelen szavazásra buzdítottak a tavaszi népszavazáson. Szerinte az általa felsorolt tevékenységek között vannak jogszabályba ütközők, ezért a köztársasági elnöknek inkább feljelentést kellett volna tennie. Emellett Dúró Dóra nehezményezte, hogy Novák Katalin nem nyilvánított véleményt a munkácsi turulszobor ügyében, hanem közös fotót készített a szobor visszaállítását megtagadó kormányzóval, valamint azt is, hogy a kormány 75 milliárd forinttal támogatja Ukrajnát, amikor Magyarországon a rezsiszámlák miatt a családok megélhetése forog veszélyben.