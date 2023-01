Elbukhatja egyik utolsó polgármesterét a Jobbik

A kívülről is látható jelek mellett a jászberényi belső viszonyrendszerek is azt mutatják: az MSZP átvette a város irányítását, Budai Lóránt pedig hálás nekik, hogy harmadszor is megválasztották polgármesternek a támogatásukkal.

A Magyar Nemzet információi szerint Jászberény ügyeit 2019 óta (ekkor nyert először Budai Lóránt és az ellenzék) az MSZP-s Balogh Béla alpolgármester intézi. Balogh 2002 óta önkormányzati képviselő Jászberényben, először az MSZP kompenzációs listájáról jutott a testületbe. 2010–14 között egy ciklust kihagyott, mert csak a második helyen szerepelt az MSZP-listán, de jelöltjeik nem kaptak elég töredékszavazatot ahhoz, hogy bejusson (azt a választást a Fidesz–KDNP nyerte). A sors fintora, hogy a lista első helyén Gedei József lehetett képviselő a tárgyalt ciklusban. 2014-től Balogh újra az MSZP listás képviselőjeként került vissza a testületbe, Gedei pedig immáron a DK–Együtt listájáról jutott be.

2019 után Balogh egyéni képviselőként lett tagja a testületnek, Gedei azonban csak egy listás helyet tudott megcsípni, de mindketten alpolgármesterként támogatták az új polgármestert, egészen Gedei 2022-es lemondásáig. Az időközi választáson Balogh újra egyéni képviselő lett, Gedei viszont nem is indult, és azóta bejelentette, hogy kilép a DK-ból és felhagy a politizálással.

Balogh Bélát kerestük azzal kapcsolatban, hogy várható-e, hogy újabb tagokkal bővül a jászberényi MSZP, azonban nem reagált megkeresésünkre.

Nagy hatással volt az ellenzéki politikára a múlt hétvégi jászberényi időközi választás, amelyen újraválasztották a települést vezető Budai Lóránt polgármestert. Az eredetileg jobbikos politikus sikerén felbuzdulva a Jobbik egy teljes programot dolgozott ki, amely alapján országszerte civil egyesületek mögé bújtatnák a baloldali jelölteket. – Hiába volt jobbikos a polgármesterjelölt, a párt tudatosan hallgatott a teljes kampányban, hogy a választókat lehetőleg ne riasszák el egy-egy pártlogóval vagy pártpolitikussal. A vasárnapi baloldali győzelem után a Jobbik viszont azonnal előkerült, „királycsinálónak” láttatva magát – írtuk ezzel kapcsolatban tegnapi cikkünkben.