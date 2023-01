A jászberényi eredmény nem jelent országos áttörést az ellenzéknek

– A jászberényi időközi helyhatósági választások eredményeiből – mint általában minden hasonló esetben – nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni. A most hallatszódó ellenzéki örömhangok hamisak, kicsit ahhoz hasonlít a helyzet, mint amikor 2018 februárjában Márki-Zay Péter megnyerte az időközi polgármester-választást Hódmezővásárhelyen, majd az ellenzék „győztes receptről” beszélt, két hónapra rá mégis kétharmados győzelmet aratott a Fidesz – fogalmazott lapunk érdeklődésére Nagy Ervin.

A XXI. Század Intézet elemzője leszögezte: téves következtetés az is, hogy mivel Jászberényben a DK nem vett részt az együttműködésben, így Gyurcsány nélkül országosan több esélye lenne a baloldalnak.

– Sem a közvélemény-kutatások, sem pedig a valós tapasztalat nem támasztja ezt alá. Az elmúlt hónapok során ráadásul tucatnyi politikus lépett át az MSZP-ből és a Párbeszédből, sőt most már több momentumos polgármester, így Újpest és Sződliget első embere, illetve Miskolcon egy jobbikos politikus is Gyurcsány pártját választotta. Tehát országosan éppen a DK erősödése látszódik – jelentette ki a szakértő. Nagy Ervin szerint ha valós következtetéseket nem is, de tanulságokat ki lehet olvasni az eredményekből. Szerinte ismét bizonyosságot nyert az a politikai axióma, hogy az önkormányzati voksolásokon nagyobb súlya van a helyi viszonyoknak. Mint mondta, így a papírforma érvényesült, habár az is igaz, hogy alkalmasabb jelöltekkel és hitelesebb kampánnyal több esélye lehetett volna a kormánypártoknak.