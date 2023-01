Gyurcsányék bedarálják az ellenzéket

Érdeklődés hiányában elmaradt a Jobbik decemberre meghirdetett XXVII. kongresszusa – számolt be közösségi oldalán a párt egykori kabinetfőnöke. Molnár Enikő úgy fogalmazott, Jakab Péter „megpuccsolása után” már egy kongresszus összehívására sem képes a Jobbik, „egy életképes kongresszust, sőt semmilyent nem tudnak tartani”. A bejegyzésből kiderül, a találkozót december 17-re tervezték, a meghívókat pedig már a hónap elején kiküldték, ugyanakkor a rendezvény „elmaradásáról hivatalos tájékoztatást nem is kapott az a csekély számú alapszervezet, amelyik még nem hagyta ott a pártot”. „De mitől is fél annyira a Jobbik elnöksége, hogy a hivatalosan összehívott kongresszust nem tartják meg?” – tette fel a kérdést Jakab Péter bizalmi embere, aki válaszként úgy fogalmazott:

Attól, hogy ország-világ előtt kiderül, a pártot már csak néhány fizetett alkalmazott jelenti. Az aktivisták elfogytak, támogatottság nincs, ami van, az pár száz millió, amit a vezetés még gyorsan felél. Nem véletlenül tart Gyöngyösi Márton több megyét összevonva már csak pár főnek »beszélgetéseket«, amiket Jobbik-tagoknak hirdet meg. Ennyien vannak

– írta Molnár Enikő, leszögezve, a Jobbiknak mindenképp vége. Lapunk szerette volna megtudni, miért maradt el a rendezvény, de a Jobbik sajtóosztálya nem reagált megkeresésünkre.