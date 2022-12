A Jobbik is igénybe vehette Bajnaiék szolgálatait

Nyomozást rendelt el a Budapesti Rendőr-főkapitányság gazdasági és korrupciós bűncselekmények elleni főosztálya a Jobbik, illetve a Jobbik balliberális társai ellen – közölte Toroczkai László, aki szeptemberben tett feljelentést, miután tudomására jutott, hogy a 2019-es európai parlamenti választásnál a választás rendje elleni bűntettet követhettek el a Mi Hazánk Mozgalom rovására.

Emlékezetes, a párt elnöke korábban beszélt arról, hogy bűncselekmények elkövetésére kérhette a Jobbik a saját alkalmazottjait, a 2019-es parlamenti választásokon pedig a Mi Hazánk és feltehetően más pártok ellen is törvénytelenségeket követtek el. Mindezt akkor egy levélre hivatkozva állította, melyet a Jobbik egyik volt munkatársa küldött el neki. A pártelnök két olyan ügyről számolt be, amelyek a választásba való beavatkozásról szólnak. Az egyik eset Toroczkai Facebook-oldalának letiltásával, személyének pedig veszélyessé nyilvánításával függött össze. Elmondása szerint Szabó Gábor, a Jobbik volt pártigazgatója 2019 májusában utasította a közvetlen munkatársait, hogy szervezetten jelentsék az oldalát.

A hozzá eljuttatott bizonyítékokból kiderült, egy DK-s kapcsolaton keresztül mindezt előre megbeszélték a Facebook egyik magas szintű munkatársával. Hangsúlyozta akkor: mindez már nemzetközi szintű botrány, hiszen a közvetítő cég a Bajnai Gordonhoz és Ficsor Ádámhoz köthető DatAdat Kft. volt, amely Márki-Zay Péter kampányát is finanszírozta, de adathalászattal és Facebook-botokkal való kereskedéssel is foglalkozik.

A bizonyítékokból kiderült az is, hogy a DK és a Jobbik a DatAdat Kft. kapcsolatrendszerén keresztül intézte el mindezt a Facebooknál, ami szerinte felveti a külföldi, akár az amerikai titkosszolgálat megjelenését is egy magyarországi választási kampányban.

A másik ügy is a 2019-es EP-választással függött össze. – A levélből kiderült, hogy 2019 májusában egy Fókusz nevű közvélemény-kutató csoport nevében több tízezer választópolgárt hívtak fel egy géphanggal, hogy a Kétfarkú Kutya pártra és a Mi Hazánk Mozgalomra ne szavazzanak, mert két százalékon állnak, nem jutunk be az EP-be, így az elveszett szavazat. A hang Kiss Zoltán Imre hangja, aki Szabó Gábor közvetlen alkalmazottja. Jelezte, itt a személyes adattal való visszaélés is felmerül. Kitért arra is, hogy a hozzá eljuttatott hangfelvételeken a DatAdat Kft. neve is előkerül, így a választók listáját ettől a cégtől is megszerezhették.

Mint arról lapunk korábban beszámolt, a Bajnai Gordon volt szocialista miniszterelnökhöz köthető DatAdat-cégcsoport volt a baloldal választási kampányának „központi agya”, ahol találkozott a régi baloldali gárda és a külföldről érkezett pénz, valamint a kampánytechnika.

A dollárbaloldal botrányát vizsgáló, végül nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésből kiderült, hogy az amerikai Action for Democracy nemcsak Márki-Zay Péter mozgalmának, a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak utalt 1,8 milliárd forintot a választási kampány alatt, hanem egymilliárd forintot kapott az Ezalényeg.hu nevű ellenzéki propagandalap kiadója, továbbá több mint egymilliárd forinthoz jutott hozzá a DatAdat is. Utóbbi, a Bajnai Gordon volt miniszterelnök által fémjelzett céggel összefüggésben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal költségvetési csalás gyanújával folytat eljárást.