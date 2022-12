Dollárbaloldal: vizsgálja a hatóság az újabb leleplező információkat

A videó megjelenése után a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István fordult a hatósághoz. A rendőrség Tényit a napokban arról tájékoztatta, hogy az ügyben tett feljelentését és az abban közölt információkat a már korábban elrendelt nyomozásban vizsgálják. A Nemzeti Nyomozó Iroda egyébként azután indított eljárást pénzmosás és sikkasztás bűntette miatt a baloldal kampányfinanszírózása ügyében, hogy

az ellenzék volt kormányfőjelöltje maga beszélt arról, amerikai pénzek áramlottak a mozgalmához.

Később egy nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésből az is kiderült, hogy az amerikai Action for Democracy nemcsak Márki-Zay Péter mozgalmának, a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak (MMM) utalt 1,8 milliárd forintot a választási kampány alatt, hanem egymilliárd forintot kapott az Ezalényeg.hu nevű ellenzéki propagandalap kiadója, továbbá több mint egymilliárd forinthoz jutott hozzá a DatAdat is, amely az egyesült ellenzék kampányát segítette. Utóbbi, Bajnai Gordon volt miniszterelnök által fémjelzett céggel összefüggésben a Nemzeti Adó – és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás gyanújával folytat eljárást.