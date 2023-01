Navracsics Tibor: A kormány megoldásra törekszik az Erasmus+ pályázatok felfüggesztése ügyében

A tárcavezető emlékeztetett: a magyar kormány korábban valóban tudott a brüsszeli aggályokról, ezért az uniós testület kérésének megfelelően módosította a közérdekű alapítványokra vonatkozó szabályozást. Ennek megfelelően az alapítványok is a közbeszerzési törvény hatálya alá esnek, a kuratóriumi tagokra pedig szigorú összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. A brüsszeli testület azóta hivatalosan nem értesítette a kormányt, hogy nem megfelelő számára az elvégzett korrekció. A korábbi uniós biztos hangsúlyozta: a magyar kormány most is nyitott arra, hogy a nézeteltéréseket tárgyalásos úton rendezze, amire márciusig, de legkésőbb áprilisig sor kerülhet.

Az egyeztetés első lépéseként azonosítani kell, hogy pontosan mi a problémája Brüsszelnek a magyar szabályozással – fejtette ki Navracsics Tibor. A kereszténydemokrata tárcavezető tájékoztatása szerint nem tekinthető magyar sajátosságnak, hogy alapítványokban politikusok foglalnak helyet. Ennek ellenére akár ez, akár más kivetni valót talál a testület a közérdekű alapítványok működésében, mindenről lehet tárgyalni.

Navracsics Tibor levélben fordul Johannes Hahnhoz, az Európai Bizottság költségvetési és igazgatási ügyekért felelős biztosához és Mariya Gabrielhez, az Európai Bizottság innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős biztosához, hogy további tájékoztatást kérjen: mi a problémájuk pontosan és milyen megoldást javasolnak. Az Európai Bizottság a napokban jelentette be, hogy a Magyarországon működő, közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok és az általuk fenntartott egyetemek nem vehetnek részt közvetlen uniós pályázatokon.

