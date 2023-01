Róna Tamás: Magyarországon virágkorát éli a zsidóság

Nyugat-Európában és a tengerentúlon mindennaposak a zsidók ellen elkövetett bűncselekmények, miközben Magyarországon virágkorát éli a zsidóság – állítja az Indexnek adott interjúban Róna Tamás főrabbi.

Róna Tamás szerint sokszor felszínes és kicsinyes hangok jutnak el a nemzetközi sajtóba, és a megfelelő tudás hiányában hiányos és káros cikkek születhetnek. Fotó: Havran Zoltán

Mint ismert, David Nirenberg amerikai történész publikált egy cikket a The Wall Street Journalben, ahol a magyar miniszterelnököt antiszemitának nevezte. Róna Tamás azonnal írt egy válaszlevelet a történésznek, és megvédte a magyar miniszterelnököt.

Gyorsan érkezett válasz Róna Tamásnak

– Meglepően gyorsan érkezett, ami nagy örömmel töltött el. Bevallom, egyáltalán nem számítottam válaszra. Azt hittem, hogy csak egy levél lesz az esszé írójának a postaládájában. David Nirenberg megköszönte az észrevételeimet és a véleményemet az írásával kapcsolatban. Úgy érzem, pozitív viszonyban váltunk el. Megerősítettem – ahogy a nyílt levelemben is tettem –, hogy bármilyen hasonló kérdésben, ami a magyarországi zsidóságot érinti, mind magánemberként, mind főrabbi mivoltomban szívesen állok rendelkezésére – mondta Róna Tamás. A Magyarhoni Zsidó Imaegylet elnöke szerint az lehet az oka annak, hogy a magyar miniszterelnököt antiszemitizmussal vádolják nyugatról, hogy

sokszor felszínes és kicsinyes hangok jutnak el a nemzetközi sajtóba, és a megfelelő tudás hiányában hiányos és káros cikkek születhetnek

– Többször kérdezték már tőlem külföldiek, hogy létezik-e Magyarországon rendszerszintű antiszemitizmus. Egyértelműen nem volt a válaszom. Sőt, magyar zsidóként sokkal inkább biztonságban érzem magam, mint a világ más részein – mondta.

Mi a helyzet Nyugaton?

Róna Tamás kifejtette, manapság ott tart az – önmagát fejlett nyugati társadalomként definiáló – Amerikai Egyesült Államok, hogy együtt említik az ENSZ-t és egy, a trágár szövegeiről elhíresült rappert. Mint részletezte, Kanye West szerint „minden embernek van valami értéke, amit letett az asztalra, különösen Hitlernek”. – Szeretném hangsúlyozni, hogy Kanye West országában, az ENSZ székhelyén

egy olyan dokumentum jött létre, amiben Izraelt a nácikhoz hasonlítják.

– Nyolc évtizeddel a holokauszt után az ENSZ a zsidó államot delegitimáló, ám a palesztin terrorizmust legitimáló magatartást mutat. Úgy vélem, ez veszélyes. Sőt, egy friss statisztika szerint Németországban naponta négy antiszemita támadás éri zsidó testvéreinket. Az USA-ban pedig a vallási bűncselekmények több mint 60 százalékát zsidók ellen követték el. Ez csupán néhány adat a sok közül – tette hozzá. Róna Tamás szerint

a magyarországi zsidóság jelenleg új virágkorát éli.

– A keresztény–zsidó párbeszéd egyre erősebb. A mindenkori kormányzat számtalan kulturális, szociális segítséget biztosított számunkra, különösen az elmúlt bő egy évtizedben. Például nemrég adtuk ki a hatodikos zsidó tankönyvünket, és már készül a hetedikes is. Vagy említhetném még, hogy a Mazsihisz Szeretetkórházában új szárnyat építettek, az egyetemi és kulturális élet is rengeteg támogatást kapott.

De ami ennél is fontosabb: Magyarországon nem kell félni, mert zsidó vagyok. Ez megfizethetetlen. Franciaországban ez sajnos nem így van.

Tudni kell, hogy ott él Európa legnagyobb zsidó közössége, körülbelül 500 ezer fő. Franciaország területe és népessége is nagyobb, mint Magyarországé. Történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy a hódítások korának köszönhetően nagyon sok nép, vallás és etnikum él együtt. Ez bizony nagyobb feszültségeket is tud szülni. Kérdés, hogy egy ennyire nyitott ország hogyan tudja megvédeni az állampolgárait? Nem titok, hogy ott a legnagyobb a bűnözési ráta, és a legszélsőségesebb antiszemita támadásokról is onnan érkeznek a híradások – mondta.

Borítókép: Róna Tamás főrabbi, a zsidó hittankönyvsorozat újabb, az ötödik osztályosoknak szóló kötetének egyik szerzője gyertyákat gyújt egy menórán a könyv bemutatóján, a Szolnoki Galériában 2021. december 1-jén (MTI/Mészáros János)