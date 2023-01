Szánthó Miklós: Tetszik vagy sem, Ukrajna valóban a senkiföldje

Az Alapjogokért Központ igazgatója rámutatott: a posztmodern jellemzője a képmutatás, amelynek a primitivizált kommunikáció mellett része az is, hogy a tiszta beszédnek nincs helye. Szánthó Miklós szerint ugyanis tetszik vagy sem,

Ukrajna valóban a senkiföldje (az ország nevének jelentése: határvidék) – vagy legalábbis hamar azzá válhat.

Mint mondta, nemcsak primitív, de roppantul méltatlan is, hogy éppen annak kapcsán tör ki előre megfontoltan elkövetett műhisztéria, amikor valaki – például a magyar miniszterelnök – a háború borzasztó következményeiről beszél és ezért a békét sürgeti.

Az Alapjogokért Központ elnöke ennek kapcsán rámutatott:

naponta több ezer ukrajnai (így kárpátaljai magyar) gyermek, apa, férj hal meg Putyin vandál agressziója, az arra adott ostoba uniós reakciók, szankciók, valamint Zelenszkij, a dnyiprói polgármester (meg a hozzá hasonlók) verbális vandalizmusa miatt. Ezeket a halottakat anyák, feleségek, fiak és lányok százezrei, milliói gyászolják. Az ő egyetlen reményük a béke, és egyre inkább úgy tűnik, ennek Magyarország miniszterelnöke az egyetlen szószólója az Európát magával ragadó őrületcunamiban

– húzta alá.

A történtek előzménye, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a Mathias Corvinus Collegium zárt körű konferenciáján külföldi újságírók előtt arról beszélt, hogy szerinte Oroszország célja most az, hogy egy „kormányozhatatlan ronccsá” változtassa Ukrajnát, és ez sikerült is. Most olyan, mint Afganisztán. Senki földje – fogalmazott. A kormányfő megjegyzésére válaszul Dnyipro polgármestere először „ribancarcnak” nevezte Orbán Viktort, hangsúlyozva, hogy a „senki földje nem a miénk, hanem a tiétek”. A Mandiner cikke szerint a polgármester bejegyzését ekképpen folytatta:

„másodszor, különösen tehetségesnek kell lenni ahhoz, hogy Romániától és Szlovákiától Szerbiáig és Ukrajnáig mindenhol utálják az embert. A trianoni békeszerződés végülis büntetés volt az önök történelmi bestiális viselkedéséért.

Harmadszor, az önök kegyetlenkedései és az a folyamatos vágyuk, hogy minden világháborúban a zsarnokok kedvében járjanak, történelmi páriává tették önöket. Negyedszer, teljes szemétláda kellene, hogy legyen, aki megbocsát a szovjeteknek és utódaiknak ’56-ért. Ötödször, teljes erkölcsi söpredéknek kell lenni ahhoz, hogy az Európai Unió valamint a NATO »ernyője« alá üljünk, és mindenkinek a torkára tapossunk. Kifelé az ernyő alól, és három nap múlva elintézünk titeket” – fenyegetőzött az ukrán városvezető.

Borítókép: Szánthó Miklós (Fotó: Havran Zoltán)