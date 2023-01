Több mint százharminc tűzoltói beavatkozás történt szilveszterkor

Az év utolsó napján 197 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez, ezek közül 137 eset igényelt tűzoltói beavatkozást. Negyvennyolc alkalommal tűz miatt, 89 esetben pedig műszaki mentést igénylő balesethez hívták a tűzoltókat. Tűzijátékok miatt 37 tűz keletkezett az éjjel

– tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Mukics Dániel szóvivő a közleményben kifejtette, hogy a legtöbbször kigyulladt tuják, kukák és égő tűzijáték-maradványokhoz riasztották a tűzoltókat, de volt, ahol autó, vagy épület gyulladt ki a pirotechnikai termékek miatt.

Erdőkertesen egy tűzijáték miatt megriadt kutya szorult a kerítés és a fal közé, a kiérkező tűzoltók szabadították ki a rémült állatot. Két nagytestű kutya egy családi ház garázsa és kerítése közötti húsz centiméteres résbe szorult Budapest XXII. kerületében. Az egyik állat magától ki tudott szabadulni, a másik kutyát a tűzoltók mentették ki. Este fél nyolc körül kigyulladt egy tízemeletes társasház harmadik emeleti lakása a miskolci Középszer utcában. A tűzoltók rövid időn belül megfékezték a lángokat, majd átvizsgálták az épületet és átszellőztették a füsttel érintett lakásokat. Negyven lakónak kellett átmenetileg elhagynia az épületet, közülük többen a helyszínre irányított melegedőbuszban várták, hogy hazatérhessenek. A tűzzel érintett lakás lakhatatlanná vált, a három lakó rokonokhoz került, öt ember szenvedett füstmérgezést. A tüzet egy erkélyre esett tűzijáték okozhatta.

Orosházán és Budapest XI. kerületében is erkélyre esett tűzijáték okozott kisebb tüzet. Nagybajomban egy tíz-, Bonyhádon pedig egy húszméteres tujasor gyulladt ki tűzijátékok miatt. Ezek mellett nyolc esetben különálló tuják gyulladtak ki országszerte, de volt ahol bokor vagy fatuskó égett. Két helyen autó lángolt tűzijátékok miatt: egy szétbontott autó gyulladt ki egy családi ház udvarán Kecskeméten, a lángok még a közeli családi ház oldalára is átterjedtek. Turán egy kocsi műanyag burkolata gyulladt meg.

Bicskén, Újfehértón és Halásziban kocsibeálló égett a tűzijátékok miatt. Győrött két nagyobb méretű fóliasátor gyulladt ki. Tíz esetben közterületen égő tűzijáték-maradványokhoz hívták a tűzoltókat, négy helyszínen pedig hulladéktárolók égtek a pirotechnikai termékek miatt.

A közlemény szerint nem csak tűzijátékok miatt hívták a tűzoltókat az év utolsó napján: szombat reggel halálra gázolt egy embert a vonat Százhalombattán. Fél kilenckor egy ház melletti fatároló égett Márkházán, a tűz részben a házra is átterjedt. A tüzet feltételezhetően az elektromos zárlat okozta, ezért a ház elektromos hálózatának átvizsgálásáig az épület öt lakója rokonokhoz ment. Este hét körül jelzett a szén-monoxid-érzékelő a zalaszentiváni Kisfaludpusztán. A tűzoltók műszeres mérései is kimutatták a kazán mellett és a fürdőszobában a mérgező gázt. Az ott lakó idős ember rokonokhoz került. Este hét körül kigyulladt egy családi ház kéménye Kék településen. A tűzoltók eltávolították az izzó, parázsló részeket és átvizsgálták a kéményt. Mivel a ház fűtése más módon nem volt megoldható, egy embert a szomszédok fogadtak be.

