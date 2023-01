Továbbra is emelkedik az illegális migránsok száma a határon

Az európai migrációs helyzetben Bakondi György szerint változatlan a három fő irány: az olasz, a spanyol és a balkáni, és mindhárom útvonalon nőtt a migráció mértéke. Az illegális migránsok több mint fele tengeri útvonalon érkezett tavaly Európába, a legtöbben Tunéziából, Egyiptomból, Bangladesből, Szíriából és Afganisztánból – részletezte, hozzátéve: a balkáni útvonalon főként afganisztáni, szíriai, pakisztáni, marokkói és indiai migránsok érkeztek a magyar határhoz. Ezen az útvonalon a belbiztonsági főtanácsadó kulcsfontosságúnak nevezte Törökországot, ahol csak a regisztrált illegális bevándorlók között 3,6 millió szír és 400 ezer máshonnan érkezett ember tartózkodik, és folyamatos a kiáramlás az Európai Unió felé. Elmondta azt is, hogy a török hatóságok falat építettek a szír és iráni határon is, és már 560 ezer szír állampolgárt telepítettek vissza Szíriába, a központi kormányzat által ellenőrzött területekre.

Bakondi György felidézte, hogy az EU migrációs politikájában tavaly nem történt érdemi változás.

Kitért ugyanakkor arra is, hogy az ukrajnai háború elől menekülve tavaly 1 025 667 ember érkezett Magyarországra, közülük menekültkérelmet 210-en adtak be, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást 186 756-an kérelmeztek, menedékes kérelmet 33 182-en nyújtottak be. Hozzátette: a kijelölt szálláson a magyar hatóságok 13 472 embert helyeztek el, kórházi kezelésben pedig 674-en részesültek. A belbiztonsági főtanácsadó információi szerint egyre nő a menekültek száma az ukrán–magyar határon, emellett folyamatos illegális migrációs nyomás várható a szerb szakaszon is 2023-ban. Beszélt arról is, hogy Horvátország schengeni csatlakozása módot ad az erők és eszközök átcsoportosítására a szerb határszakaszra. Elmondta még, hogy már több mint ezer határvadász teljesít szolgálatot a határon.