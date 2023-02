A fővárosi Fidesz elszámoltatná Karácsony Gergelyt

Zsákutcából zsákutcába téved Karácsony Gergely – írta közleményében a budapesti Fidesz. A főpolgármester brüsszeli útjára utalva kijelentették: a repülőjegy olcsóbb, mint a vonatjegy, mert azt állítólag amúgy is a főpolgármester vette a fizetéséből, és szállodára sem költött, mert egy barátjánál aludt. Megjegyezték, az is érdekes, hogy a főpolgármester hiába ment vonattal Brüsszelbe környezettudatosságra hivatkozva, hiszen a repülő nélküle is felszállt.

Úgy vélték, Karácsony nem tett semmit a környezetért, bár jól hangzott, amit erről Budapest vezetője mondott.

Azt kérdezték, hogy Karácsony Gergely akkor mégis mire költött el négy nap alatt Brüsszelben egymillió forintot és vajon melyik barátjánál aludt? – Jávor Benedeknél, akinek a budapesti adófizetők pénzéből tartanak fenn lakást Brüsszelben? – tudakolták.

A budapesti Fidesz arra is kíváncsi, vajon mennyi kátyút lehet betemetni egymillió forintból négy nap alatt, valamint hogy mennyi fát ültethetne ennyi pénzből a főpolgármester, illetve mennyivel több köztéri szemetes lehetne Budapesten?

A jobboldali párt úgy fogalmazott, szerintük lett volna jobb helye is ennek az összegnek.