Drága és életveszélyes mulatság a Balaton jegére lépni

Akár 150 ezer forint pénzbírsággal is sújthatják azokat, akik a figyelmeztetés és a szabályok ellenére a Balaton jegére lépnek – figyelmeztet a rendőrség, hangsúlyozva, hogy a Balaton partjának egyes részein és a kikötőkben kialakult jég a közlekedésre, valamint a sportolásra is alkalmatlan.

Mint írták, a jég 3–7 centiméter vastagságú, bizonytalan szerkezetű, 10 centiméter alatt életveszélyes lehet rálépni. Arra is felhívták a figyelmet, hogy valószínűleg a következő napokban sem fog befagyni, inkább az olvadás lesz jellemző, talán el is tűnik a jég a part menti sávokból.

A rendőrök fokozottan fogják ellenőrizni, hogy betartják-e az emberek a jégen tartózkodás szabályait. A szabályszegőket rajtuk kívül a közterület-felügyelők, a halászati őrök és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ügyintézői is figyelmeztethetik, de ötezertől ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy szabálysértési eljárás indítása mellett akár 150 ezer forint pénzbírsággal is sújthatják.

Kitértek arra is, hogy jeges vízből mentett embert nem szabad azonnal túlfűtött, meleg helyre vinni, a jeges ruházatától megszabadítva fokozatosan kell felmelegíteni, és ajánlott orvost hívni.

A szabad vizek jegén tartózkodni tilos éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, továbbá járművel, kivéve, ha biztonságos a munkavégzés. Ezenkívül kikötőkben és veszteglőhelyeken, valamint folyóvizeken és azok mellékágain is tilos tartózkodni – írták.