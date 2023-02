Már 2018-ban is megdöbbentő kijelentéseket tett Bite Zsolt + videó

A férfi már 2018-ban, a Budapest Pride egyik rendezvényén is beszámolt arról, hogy ő hogyan intézi a rábízott gyermekek szexuális nevelését. Egészen pontosan azt mondja, hogy „nem korlátoztam a szexuális szabadságukat”. A beszélgetést egyébként a Soros-hálózat által finanszírozott Labrisz szervezte.

Ennek ellenére Honh Krisztina, az LMP népjóléti és családügyi szakszóvivője azt mondta a Mediaworksnek, hogy nem az iskola tehet róla, hogy alkalmaznak ilyen személyeket, mindenesetre jól tették, hogy elbocsátották Bite Zsoltot, mert amit tett, az abnormális volt. A jobbikos Lukács László szerint minden szülőben jogosan merül fel a kérdés, hogy jó helyen van-e a gyermeke. A szintén jobbikos Balassa Péter pedig mint országgyűlési képviselő nem kívánt állást foglalni az ügyben, de mint szülő megdöbbentőnek nevezte az esetet. A Mi Hazánk mozgalom politikusa, Fiszter Zsuzsanna szerint pedig az LMBTQ-felvonulásokat is be kellene tiltani, hiszen ezeken a rendezvényeken is rendszeresen részt vesznek kisgyerekek.

Borítókép: Bite Zsolt (Fotó: Videa)