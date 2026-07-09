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A megsérült Mbappé pocsék büntetője után Franciaország elbúcsúztatta Afrikát

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Megvan az idei labdarúgó-világbajnokság első elődöntőse. Franciaország a csütörtöki negyeddöntőben Kylian Mbappé és Ousmane Dembélé góljával 2-0-ra legyőzte Marokkó válogatottját, ezzel sorozatban a harmadik vb-jén jutott a legjobb négy közé.

Wiszt Péter
2026. 07. 09. 23:59
Az egykori párizsi csapattársak, Asraf Hakimi és Kylian Mbappé ezúttal a Franciaország–Marokkó vb-negyeddöntőn egymás ellen harcoltak Fotó: AFP/Mauro Pimentel
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France's forward #07 Ousmane Dembele celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between France and Morocco at Boston Stadium in Foxborough on July 9, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Dembélé Norvégia ellen három gólt szerzett ugyanebben a stadionban, Marokkónak is betalált. Fotó: AFP/Charly Triballeau

Marokkó cserékkel próbált frissíteni, mégis Upamecano járt a legközelebb a szépítéshez, amikor ügyetlen mozdulattal lőtt saját kapujára. 

A franciák inkább amiatt aggódhattak, hogy a 77. percben Mbappé fájdalmas arccal leült a földre, és sérülés miatt nem tudta folytatni a játékot – a saját lábán hagyta el a pályát a lecserélt támadó.

Deschamps csatárok helyett csatárokat küldött be, és Bradley Barcola és Jean-Philippe Mateta is gólt szerezhetett volna. Maignan a 83. percben mutatta be az egyetlen védését, de ekkor is középre tartó lövésnél kellett kiütnie a labdát. A küzdő, és a labdát többet birtokló marokkóiak nem tudtak azzal a hatékonysággal játszani, mint Kanada ellen, így megszakadt a hosszú veretlenségük, egyben eldőlt, hogy ezúttal sem lesz afrikai érmes a világbajnokságon.

A francia válogatottra a magyar idő szerint kedden 21 órakor kezdődő arlingtoni elődöntőben Spanyolország vagy Belgium vár, utóbbi két csapat egymás elleni negyeddöntőjét pénteken 21 órától rendezik Inglewoodban.

Labdarúgó-világbajnokság, negyeddöntő, eredmény

  • Franciaország–Marokkó 2-0 (0-0)
    gól: Mbappé (60.), Dembélé (66.)

 

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