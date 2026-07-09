A megsérült Mbappé pocsék büntetője után Franciaország elbúcsúztatta Afrikát

Dembélé Norvégia ellen három gólt szerzett ugyanebben a stadionban, Marokkónak is betalált. Fotó: AFP/Charly Triballeau

Marokkó cserékkel próbált frissíteni, mégis Upamecano járt a legközelebb a szépítéshez, amikor ügyetlen mozdulattal lőtt saját kapujára.

A franciák inkább amiatt aggódhattak, hogy a 77. percben Mbappé fájdalmas arccal leült a földre, és sérülés miatt nem tudta folytatni a játékot – a saját lábán hagyta el a pályát a lecserélt támadó.

Deschamps csatárok helyett csatárokat küldött be, és Bradley Barcola és Jean-Philippe Mateta is gólt szerezhetett volna. Maignan a 83. percben mutatta be az egyetlen védését, de ekkor is középre tartó lövésnél kellett kiütnie a labdát. A küzdő, és a labdát többet birtokló marokkóiak nem tudtak azzal a hatékonysággal játszani, mint Kanada ellen, így megszakadt a hosszú veretlenségük, egyben eldőlt, hogy ezúttal sem lesz afrikai érmes a világbajnokságon.

A francia válogatottra a magyar idő szerint kedden 21 órakor kezdődő arlingtoni elődöntőben Spanyolország vagy Belgium vár, utóbbi két csapat egymás elleni negyeddöntőjét pénteken 21 órától rendezik Inglewoodban.