Wimbledon: Coco Gauff nagyot hibázott, Karolina Muchová megnyerte thrillert

A centerpályán egyaránt debütáló Nosková és Kosztyuk is először volt elődöntős Wimbledonban, de másik Grand Slamen már mindketten jártak ilyen magasságban: a cseh 2024-ben Melbourne-ben, az ukrán pedig az idei Roland Garroson. A korábbi egyetlen egymás elleni meccsüket Kosztyuk nyerte meg, de salakon. A füves borítás most egyértelműen Noskovának kedvezett.

Biztosan új és cseh női bajnoka lesz Wimbledonnak

Gyors játékkal indult a mérkőzés, az első három gémben összesen két labdamenetet nyert meg a fogadó játékos, és az azt követő hatban is mindössze egy bréklabda akadt, de Nosková akkor még nem tudott élni vele. Nem úgy 5:4-nél, amikor összességében a harmadik bréklehetőségét értékesítette, és végül 6:4-re megnyerte az első szettet.

A második játszmában Nosková 2:1-nél semmire vette el Kosztyuk szerváját, utána viszont érthetetlenül elbizonytalanodott, amivel párhuzamosan a több kockázatot vállaló ukrán kiegyenlített 3:3-ra. Nosková a jó szerváival összekapta magát, és a végén megismétlődött az első játszam forgatókönyve: 5:4-nél ugyanúgy elvette Kosztyuk adogatását, és ezt a szettet is 6:4-re hozta.

A cseh nők tehát kisajátítják Wimbledont: a 21 éves Nosková élete első Grand Slam-döntőjében a 29 éves Muchovával találkozik, aki szintén először finalista Wimbledonban. Tehát biztosan új bajnokot avatnak az All England Clubban, és négy éven belül a harmadik különböző cseh győztest Markéta Vondrousová 2023-as és Barbora Krejcíková 2024-es sikere után. A női döntőt szombaton rendezik.