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Wimbledon: Coco Gauff nagyot hibázott, Karolina Muchová megnyerte thrillert

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Karolína Muchová pályafutása során először bejutott a wimbledoni döntőbe, miután meccslabdát hárítva, drámai, 2 óra 35 perces csatában 6:2, 1:6, 7:6-ra győzött az esélyesebbnek tartott Coco Gauff ellen. A másik elődöntőben is cseh siker született, Linda Nosková két szettben győzte le az ukrán Marta Kosztyukot. Így biztosan új és biztosan cseh női bajnokot avatnak szombaton Wimbledonban.

Szalay Attila
2026. 07. 09. 19:27
Coco Gauff az elődöntőben kikapott Wimbledonban Fotó: KENTARO TOMINAGA Forrás: Yomiuri
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A centerpályán egyaránt debütáló Nosková és Kosztyuk is először volt elődöntős Wimbledonban, de másik Grand Slamen már mindketten jártak ilyen magasságban: a cseh 2024-ben Melbourne-ben, az ukrán pedig az idei Roland Garroson. A korábbi egyetlen egymás elleni meccsüket Kosztyuk nyerte meg, de salakon. A füves borítás most egyértelműen Noskovának kedvezett.

Biztosan új és cseh női bajnoka lesz Wimbledonnak

Gyors játékkal indult a mérkőzés, az első három gémben összesen két labdamenetet nyert meg a fogadó játékos, és az azt követő hatban is mindössze egy bréklabda akadt, de Nosková akkor még nem tudott élni vele. Nem úgy 5:4-nél, amikor összességében a harmadik bréklehetőségét értékesítette, és végül 6:4-re megnyerte az első szettet.

A második játszmában Nosková 2:1-nél semmire vette el Kosztyuk szerváját, utána viszont érthetetlenül elbizonytalanodott, amivel párhuzamosan a több kockázatot vállaló ukrán kiegyenlített 3:3-ra. Nosková a jó szerváival összekapta magát, és a végén megismétlődött az első játszam forgatókönyve: 5:4-nél ugyanúgy elvette Kosztyuk adogatását, és ezt a szettet is 6:4-re hozta.

A cseh nők tehát kisajátítják Wimbledont: a 21 éves Nosková élete első Grand Slam-döntőjében a 29 éves Muchovával találkozik, aki szintén először finalista Wimbledonban. Tehát biztosan új bajnokot avatnak az All England Clubban, és négy éven belül a harmadik különböző cseh győztest Markéta Vondrousová 2023-as és Barbora Krejcíková 2024-es sikere után. A női döntőt szombaton rendezik.

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