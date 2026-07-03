3I/ATLAS : ismét hallatott magáról a hatalmas sebességgel távolodó csillagközi objektum

Az Európai Déli Obszervatórium Nagyon Nagy Távcsövével (Very Large Telescope, VLT) végzett megfigyelések adatait most tették közzé, ami alapján a csillagászok arra a következtetésre jutottak, hogy a különleges csillagközi látogató a mi Napunknál egy jóval idősebb és alacsony fémtartalmú csillag peremvidékén alakult ki a galaxis távoli vidékén.

Rendellenes izotóparányokat mutat a csillagközi vándor

A csillagászok megmérték a szén és a nitrogén izotópos arányát a 3I/ATLAS csillagközi üstökösben. Az elemeknek különböző izotópjaik vannak, amik alapvetően önmaguknak olyan különféle változatai, amelyeknek több vagy kevesebb számú neutron található az atommagjában, miközben a magban lévő protonok száma változatlan marad.

A csikllagközi objektumnak igen szokatlan a kémiai összetétele is Fotó: Michael Jäger/Gerald Rhemann/ Space.com

A szénizotópok egyik leggyakoribb fajtája a C-12, amelynek atommagjában hat proton és hat neutron található. Ezzel szemben a C -13 szénizotóp magjában már a neutronok száma hét, miközben a protonok száma változatlanul hat. (Ennek azonban így is kell lennie, mivel ha a protonszám nagyobb vagy kisebb lenne, akkor már nem szénről, hanem egy másik elemről beszélhetnénk.)

Hasonló a helyzet a nitrogénizotópok esetében is.

A nitrogén atommagját hét proton építi fel, amelyek az N -14, vagy az N -15 nitrogénizotópok esetében is azonos, az eltérő neutronszám mellett.

Egy héliumatom szerkezete Fotó: User:Yzmo / Wikimedia Commons

„Megmértük a szén és a nitrogén izotópos arányát ( a 3I/ATLAS üstökösben) és azt tapasztaltuk, hogy mindkettő magasabb, mint amit a Naprendszer üstököseinél látunk” – mondta Dr. Cyrielle Opitom, a tanulmány vezető szerzője és az Edinburgh-i Egyetem kutatója, akit az Ifl Science tudományos hírportál idéz.

Ezért is számít speciális objektumnak a 3I/ATLAS

A szén-13, egy igen ritka izotóp képződése az olyan csillagokhoz köthető, amelyek kémiailag egyszerűbbek a mi Napunknál. Ezek igen idős csillagok, amelyek még jóval a Nap kialakulása előtt keletkeztek.