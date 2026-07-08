Rendkívüli

Szakács István a Magyar Nemzetnek: Úgy éreztem, a rendőrök nyomás alá akartak helyezni

Rendkívüli

Trump elrendelte a kereskedelem megszüntetését Spanyolországgal

idezojelek
Vélemény

A fenevad szabad

Magyarországon az elmúlt két hónapban eltörött valami.

Néző László avatarja
Néző László
Cikk kép: undefined
Magyar Péterhamvas bélaorbán viktor 2026. 07. 08. 11:33
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ismét kijött a bibliai fenevad a tengerből, „És adatott neki nagyokat mondó és káromlásokat szóló száj, és adatott neki hatalom a cselekvésre negyvenkét hónapig”. Most mindezt szabad és meg van engedve, mert a fenevad szabad (a cikk címét Don DeLillo amerikai író regényétől kölcsönöztem), és mert a magyar nép most „a legnagyobb szájú hencegőre” hallgatott, „a legravaszabb álnokra, és a huncutra és a hiúra, és a színészre és a hóhérra” (H. B.)

Biztosan sokan lesznek, akik szemüket forgatva kérdezik: nem túlzás ez az apokalipszis Szakács Pisti miatt? Hiszen egyrészt egy jelentéktelen szereplője a közéletnek, másrészt meg nyilván megérdemli, minek járatja a száját! Lehet. De Szakács Pisti, a meghurcolt tévések, és a vezetőszáron mutogatott törékeny asszonyok, az előzetesbe rángatottak jelképek. Jelképek és üzenetek: senki nincs biztonságban, mindenki kussoljon és féljen, aki fideszes, aki a Fideszre szavazott, vagy akár egyszer is bekapcsolta az M1 Híradót, vagy akár csak messziről látott egy Magyar Nemzetet. S akik most véresre tapsolják a kezüket az elsötétített tévéképernyők előtt, hálaimát rebegve, és kacagnak és éljeneznek mindannak, ami történik, jó, ha tudják: a zsarnokság idején nincsenek ártatlanok. Bármikor, bárki, bármiért a porondmester egy intésére a porban találhatja magát, megalázva, a vadállatok elé vetve, mert az önkény nemcsak a korlátozások nélküli cselekvés szabadsága, hanem az őrület szabadsága is.

De ha már a Jelenések könyvét idéztem, nem árt felidézni, mi is áll benne: „Ha valakinek van füle, hallja meg! Ha valaki mást fogságba vet, azt fogságba viszik, ha valaki fegyverrel öl, fegyver által kell meghalnia.”

add-square Nesze neked, véleményszabadság

Patkány aljanép! Remélem, megigazították a fogsorát! – gyomorforgatóan lelkendeznek a Telex és 444 rajongói a jobboldali blogger meghurcolásán

Nesze neked, véleményszabadság 6 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkormány

Ötven napra volt elég a türelem

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekvar

Egy arasz – az objektív manipulálás lehetősége

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekperu

Nem mindenütt bűn az élet

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekhalál

Hódolat a semminek

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekamerika

Szia, Amerika!

Hegyi Zoltán avatarja

Tagadhatatlan, hogy sok minden van a rovásukon a síksági indiánok kiirtásától a mélyállamig, de az amerikai álom és ígéret a mai napig él és virul.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu