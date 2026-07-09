Tóba fulladt Erdélyben a korábbi román válogatott labdarúgó, Apold polgármestere
Elhunyt Gabriel Muresan, a román labdarúgó-válogatott és a kolozsvári CFR korábbi középpályása. Erdélyben, a Maros megyei Segesd és Apold közötti tóban érte szörnyű halál, belefulladt a vízbe. Románia gyászolja a mindössze 44 éves Muresant, akinek a haláltusájáról az a pap osztott meg részleteket, akivel együtt töltötte a végzetes estét.
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