Orbán Ráhel és Tiborcz István is bekerült a turizmus TOP 50-es kiadványába

Orbán Ráhel és Tiborcz István most először, egyszerre került be a turizmus TOP 50-es kiadványába, amit a 30. Turizmus évadnyitó gálán mutattak be. A Turizmus Kft. által a Budapest Congress Centerben (BCC) február 1-jén megrendezett esemény Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter nyiotta meg, aki kormánybiztosként felügyelte a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa (EKF) program megvalósítását.

Orbán Ráhel a BDPST Koncept ügyvezetőjeként, férje, Tiborcz István pedig a BDPST Group tulajdonosaként vesz részt turisztikai fejlesztésekben. Orbán Ráhel kollégáival hotelek és éttermek márkakoncepcióján dolgozik. A Dorothea Hotel koncepciójának megalkotása adta az ötletet a BDPST Koncept létrehozásához, miután egy olyan nemzetközileg elismert brandnek, mint a Marriott-láncnak készítettek márkakoncepciót egy ötcsillagos szállodához.

Nem egy egzakt, kiszámítható iparágról beszélünk, nekünk van a legromlandóbb termékünk. Ha egy hotelszobát ma nem adunk el, az a lehetőség még egyszer nem adatik meg

– fejtette ki Orbán Ráhel az őt bemutató cikkben, aki elmondta: a turizmusban mindig voltak és lesznek nehéz időszakok, de közben arra kell törekedni, hogy a legjobbat nyújtsák a vendégeknek.

Tiborcz István BDPST Group-tulajdonosaként a többi között a Gellért Szálló, az Adria Palota és a Mahart-ház felújításáért felel, de beruházásaik közé tartozik a turai kastényhotel és a tarcali Andrássy Kúria & Spa is. Fontos számára, hogy a régi épületek által értéket mentsen és teremtsen, ezért egy olyan csapattal dolgozik, amelynek tagjai kellő tisztelettel és tudással nyúlnak a történelmi múlttal rendelkező épületekhez – fejtette ki a róla szóló cikkben.

– A turizmus azon szektorok közé tartozik, ahol az elsők között érezhetjük meg a gazdasági változásokat. A dinamikusan változó körülmények között gyors reagálásra és hosszú távú előrelátásra van szükség – hangsúlyozta Tiborcz István.

A TOP 50-es kiadványban a turizmus-vendéglátás 50 kiemelt szereplőjén kívül helyet kapott még tíz olyan polgármester és tíz olyan fiatal szakember is, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek a turizmus területén. A kötetbe hetedik alkalommal kerület be Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadéma elnöke és ötödször kapot helyet benne Széll Tamás Michelin-csillagos magyar szakács.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Navracsics Tibor az eseményen úgy fogalmazott: a kultúra segítheti a gazdasági növekedést, a Veszprém–Balaton Európa kulturális fővárosa (EKF) 2023 programsorozatot pedig arra szeretnék használni, hogy a kultúrára alapozva az egész régióban gazdasági növekedést indítsanak el. Kifejtette: a stratégia célja szolgálja a helyi közösségek önazonosságának megerősítését, prioritása a turizmus, az imázskezelés, a városi revitalizáció, valamint az ipar- és munkahelyteremtés. Emlékeztetett: Veszprém egy kicsit elfeledett város, ezért arra szeretnék használni a programsorozatot, hogy a kultúrára alapozva az egész régióban növekedést indítsanak el. Felidézte, hogy a korábbi hasonló események statisztikái alapján a turizmus az adott évben átlagosan 20–30 százalékkal bővül, a regionális GDP pedig három–öt százalékkal haladhatja meg az adott évben és az azt követő ötéves időszakban az ország átlagos GDP-jét. A rendezvénysorozatba Csesznektől Bakonyoszlopon át Marcaliig és Inotáig közel 200 település kapcsolódik be, egész évben mintegy háromezer programot tartanak.

Borítókép: Orbán Ráhel (Fotó: Mandiner)