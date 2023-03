A békéért imádkozik a motivációs tréner

Imádkozni kell a békéért – mondta Nick Vujicic motivációs tréner diákoknak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Arénájában. Úgy vélekedett, Magyarország hősies erőfeszítéseket tett az ukrán menekültekért. Hozzátette, szereti a magyar lelkületet, bátorságot, nagylelkűséget és emberszeretet. Mint elmondta, ismét csodálatosan érezte magát a kormánytagokkal töltött ideje alatt, és megígérte, hogy vissza fog jönni, mert szeretne inspirálni és segíteni másokat a kihívások leküzdésében. Kiemelte, Magyarországra annak ellenére fog visszatérni, hogy megfogadta: már nem fog sokat utazni, mert négy gyereke van – egy hét-, illetve tízéves fia, valamint ötéves ikerlányai – és már nem szeretne sok időt távolt tölteni otthonról, a technológia segítségével viszont tud segíteni másokon.

Mint ismertette, Magyarországon most jár negyedszer, és eddigi élete során 3500 előadást tartott, sok kormányfővel találkozott, de nemet mondott az ENSZ-nek, mert nem tetszik neki a világszervezet. – Egyesült semminek is nevezhető az ENSZ, ugyanis ott nem engedik meg neki, hogy arról beszéljen, amiről akar – hangsúlyozta. Hozzáfűzte, a világ nem működik országok nélkül, egy ország nem működik törvényhozás, rendőrség és katonaság nélkül, az egyik ország pedig nem olyan mint a másik.

Azt mondta, nagyon büszke az eseményt szervező Nem Adom Fel Alapítványra, mert a fogyatékkal élőknek lehetőséget adnak vállalkozásra és foglalkoztatásra. – Az országjövő tőled függ – üzente a hallgatóságnak. Hozzáfűzte, mindenki követ el hibákat, minden országnak megvannak a jó és rossz időszakai.

Kitért a szabadság eszményére is, amikor származásáról mesélt: szülei Jugoszláviából jöttek, édesanyja menekülttáborba került, apja 15 évesen menekült el a hazájából, nagyszüleit börtönbe vetették keresztény hitük miatt. Felhívta a figyelmet, hogy Ausztrália ma már nem a szabadság földje, Kanadában pedig megkérdeztek száz lelkészt, hogy szerintük LMBTQ-embernek lenni bűn-e, és mivel igennel válaszoltak, bebörtönözték őket, ma is börtönben vannak. Beszélt arról is, hogy elment Amerikába, a szabadság földjére, élt Kaliforniában, ami mára megváltozott. A szabad véleménye miatt a hitelkártyáit és a hiteleit befagyasztották, továbbá visszautasították azt, hogy tárgyaljanak vele. Elmondta, hogy amikor a bank elküldte, saját bankot alapított.

Hangsúlyozta a hit és a béke fontosságát, mert amikor a krízis beüt, az nem az első és nem az utolsó lesz. – Hatalmas a felelősségetek, az nagyobb, mint ti magatok vagy az intellektusotok – jelentette ki.

A médiáról szólva a motivációs tréner azt állította, hogy mindenki függ a pornográfiától és ennek hatása alatt működik, ami nem véletlen, ahogy az sem, hogy nincs biztonság az amerikai határon. Nyomatékosította: 55 millió gyerekkel kereskednek és ebben Amerika a „legnagyobb játékos”. Felidézte: a magyaroknak már akkor volt közösségi médiájuk, mielőtt Zuckerberg csinált valamit.

– Ne függjetek a Nyugattól, és tartsatok ki egymás mellett – szólított fel. Hozzátette, a magyaroknak több lehetőséget kellene kapniuk arra, hogy sikereket érjenek el. – Mondjátok el a fiataloknak, hogy álmodjanak nagyobbat Elon Musknál – bátorított. Romlottnak és korruptnak nevezte a Facebookot, az Instagramot, a TikTokot, valamint az ENSZ-t is. Úgy vélte, ha ezek romlottak, akkor saját változatot kell alapítani és indítani belőlük.

Beszédét azzal zárta, hogy szeretne Magyarországról dokumentumfilmet forgatni, mert úgy gondolja, hogy hazánk inspirációt nyújt a világnak. – 15 év múlva lesz elég éber nemzet, ami változtatni tud a világon – fejezte ki optimizmusát Nick Vujicic.

Borítókép: Nick Vujicic motivációs tréner a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Akadémiáján 2023. március 13-án (Fotó: Mirkó István)