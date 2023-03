Az évtized végére akár 27 százalékra növekedhet az ország fával borított területeinek nagysága

Kiemelte, hogy szemléletváltozást is sikerült elérni azzal, hogy a programmal felhívták az emberek figyelmét arra, hogy fontos fát ültetni és a meglévő fákra is vigyázni kell. Nagy István hangsúlyozta: a Településfásítási program sikere azt mutatja, hogy erős társadalmi igény van a zöldterületek bővítésére, amelynek támogatásában a kormány és a szaktárca is partner.