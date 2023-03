Bánki Erik: Egyre súlyosabb a dollárbaloldal botránya

– Bebizonyosodni látszik, hogy a tavalyi országgyűlési választást megelőző kampány idején többmilliárdos támogatás érkezett az Egyesült Államokból a hazai baloldali pártokhoz, ami tiltott pártfinanszírozásnak minősülhet. A titkosszolgálat már jó ideje nyomoz, az Állami Számvevőszék pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is bevonta a vizsgálódásba – mondta el Bánki Erik, a Fidesz országgyűlési képviselője a napirend előtti felszólalásában.

Mint jelezte, a politikai botrány egyre nagyobb és súlyosabb. Kiemelte, hogy az ÁSZ törvényi kötelezettségének tesz eleget, amikor a parlamentbe jutott pártok kampányköltéseit vizsgálja, amire egy évük van.

– Windisch Lászlónak, az ÁSZ elnökének a beszámolója szerint ez nem fog megtörténni. Ahogy a Számvevőszék haladt előre a baloldali pártok különböző számláinak, költéseinek az ellenőrzésével, pénzügyi visszaélések és tiltott támogatások gyanújával szembesült

– szögezte le a kormánypárti politikus.

Bánki Erik kiemelte, hogy az ügy bonyolultsága miatt a vizsgálat hónapokig is elhúzódhat. – Az elmúlt harminc év legsúlyosabb pártfinanszírozási botrányával állunk szemben. Minden állampolgárnak jogában áll tudni, hogyan próbálták meg külföldről befolyásolni a magyar választási eredményeket – tette hozzá.

Szót ejtett arról is, hogy az ÁSZ elnöke a parlament gazdasági bizottságának az ülésén személyesen számolt be a vizsgálat eddigi eredményeiről. – Az ÁSZ számára nyilvánvalóvá vált, hogy Márki-Zay Péter fémjelezte Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz érkezett támogatás a hat baloldali párt választási eredményeit is döntően befolyásolhatta – ismertette Bánki Erik.

– Rendkívüli erős a gyanúja a tiltott pártfinanszírozásnak, ha pedig ez bebizonyosodik, akkor annak következménye kell hogy legyen

– húzta alá.

Válaszában Répássy Róbert, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, hogy példa nélküli, ami történt. – Ha bebizonyosodik, hogy a baloldali pártok külföldi támogatást kaptak, akkor ennek a párt- és a választási törvények szerint súlyos következményei vannak – jegyezte meg.

