Császár Attila kapta idén a Jótollú Magyar Újságíró sajtódíjat

Császár Attila szerkesztő-műsorvezető, az MTVA munkatársa kapta idén a Jótollú Magyar Újságíró sajtódíjat, jelentették be a Nézőpont Intézet és a Médianéző Központ által szervezett „Sajtószabadság Magyarországon 2023 és Jótollú Magyar Újságíró sajtódíj” díjátadóján csütörtökön, Budapesten.

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet elemzési igazgatója méltatásában elmondta, a díjat minden év március 15-e alkalmából adják át, az eddigi díjazottak listája pedig büszkeséggel tölti el. – A nemzeti oldal az elmúlt években megtanult ellenzékben politizálni, a balliberális médiafölénnyel szemben saját médiát kialakítani, akik pedig átvették már a díjat, tudják, hogy milyen érzés folyamatos fenyegetések mellett a médiában dolgozni – fogalmazott Boros Bánk Levente.

Elmondta, Császár Attila mögött nagy szakmai múlt van, volt már a mikrofon mindkét oldalán, 2006-ban pedig médiatörténelmet írt, amikor az akkori médiaterrorról tudósított. A most átadott díj köszönetmondás is Császár Attila elmúlt harminc évben végzett munkájáért – tette hozzá.

Császár Attila a díj átvételekor elmondta, őt mindig az motiválta, hogy van egy elképzelése a szakmáról és igyekezett soha nem köpönyeget forgatni ezen a területen. Szavai szerint nem tapasztalt olyat, hogy a jelenlegi kormány az elmúlt 13 évben bárkit is eltávolított volna a médiából politikai hovatartozása miatt. – Igyekeztem mindig a saját meggyőződésemet képviselni, és ezt fogom tenni a jövőben is – fogalmazott. Hozzátette, a médiamunka mindig csapatmunka, így az elismerés, amit kapott, azoknak is szól, akik nem lehettek ott az eseményen.

A Médianéző Központ által alapított kitüntetést, amelynek célja az, hogy a jobboldali, konzervatív sajtó munkatársai is megkaphassák a munkájukért járó figyelmet és elismerést, idén ötödik alkalommal osztották ki. 2019-ben elsőként Gajdics Ottó (Karc FM, Hír TV), 2020-ban pedig Szentesi Zöldi László (akkor még Magyar Demokrata, most Magyar Nemzet) és az azóta elhunyt Swendt Pál (Magyar Nemzet) kapta meg. 2021-ben Huth Gergelynek, a PestiSrácok.hu főszerkesztőjének, valamint Villányi Károlynak, a Mediaworks hírcentrum főszerkesztőjének ítélték oda a díjat, 2022-ben pedig Bayer Zsolt újságíró, a Magyar Nemzet publicistája vehette át az elismerést.

Borítókép: Boros Bánk Levente, Császár Attila és Mráz Ágoston Sámuel (Fotó: Éberling András)