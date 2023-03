Előkerült a jegyzőkönyv: külföldi beavatkozást szorgalmaztak a dollármédia vezetői Magyarországon

– Az EU versenyjogának alkalmazása a médiaterület horizontális és vertikális koncentrációjának megtörésére;

politikai nyomásgyakorlás az Európai Bizottságra, hogy tovább vizsgálja Magyarország tényleges helyzetét, és javasoljon megfelelő szankciókat a Tanácsnak; közvetlen működési támogatás a független sajtóorgánumoknak európai programokból és alapokból;

az európai közszolgálati média működésének határokon átnyúló fejlesztése – ezeket javasolták a meghívott újságírók és médiaszakemberek az Európai Parlament kulturális bizottságának.

Az Origó birtokába jutott jelentés eredeti példánya.

Az Origó által most ismertetett jegyzőkönyv szerint a magyarországi dollármédia vezetői 2022. november 3-i egyeztetésükön azt kérték az uniós bizottságtól, hogy gyakoroljanak nyomást Magyarországra, esetleg vezessenek be új szankciókat, és közvetlenül támogassák őket. A portál a találkozón részt vevő baloldali médiumok vezetőjét is megkérdezte az esetről, akik mindent tagadtak.

A cikkben felidézik: a Sabine Verheyen vezette bizottság tavaly novemberben látogatott Budapestre, hogy többek között a magyar médiahelyzetről tájékozódjon. A bizottság programja szerint november 3-án a küldöttek Pethő Andrással, a Direkt 36 alapítójával, Bozsó Ágnessel, a volt indexesek blogjának, a Telexnek a munkatársával, Orbán Gáborral, a Tilos Rádió igazgatójával, Hardy Mihállyal, a Klub Rádió vezetőjével, Polyák Gáborral, a Soros György által támogatott Mérték Médiaelemző Műhely vezetőjével és Kert Attilával, az Euronews magyarországi vezetőjével találkoztak. Vagyis a magyarországi médiahelyzetről eleve meglehetősen elfogultan, csak a baloldali sajtó vezetőitől próbáltak „tájékozódni”.

Ki hazudik: a dollármédia, a brüsszeli bizottság vagy mindkettő?

A találkozón részt vevő baloldali médiumok vezetői az Origónak azt mondták, hogy nem kértek külföldi beavatkozást a találkozón.

Pethő András az Origóval azt közölte, hogy a „Direkt36 részéről én vettem részt azon a bizonyos bizottsági meghallgatáson, amelyen a magyar sajtó állapotáról volt szó. Ha a kérdés arra vonatkozik, hogy én követeltem-e szankciókat, vagy lobbiztam-e a támogatásért, akkor a határozott válaszom az, hogy nem. Pusztán annyit tettem, hogy a bizottsági tagok kérdéseire válaszolva megosztottam a tapasztalataimat a magyar sajtószabadság helyzetének alakulásával kapcsolatban. Emlékeim szerint más jelenlévő újságíró sem követelt szankciókat és nem lobbizott támogatásért, de minden egyes elhangzott mondatot nem tudok felidézni.”

– Egyetlen kollégám sem követelt szankciókat Magyarországgal szemben, és nem lobbizott uniós támogatásért a bizottsági tagoknál, ez tehát nem igaz – ezt Dull Szabolcs, a Telex főszerkesztője közölte az Origóval.

Kert Attila, az Euronews magyarországi vezetője is azt mondta, hogy nem követelt szankciókat Magyarország ellen. – Egyáltalán semmilyen követelésem vagy hasonló megnyilvánulásom nem volt – tette hozzá. – Nem lobbiztam uniós támogatásért a Magyarországra látogató EP képviselőknél – közölte Kert Attila.

Borítókép: Dull Szabolcs, a Telex főszerkesztője (Fotó: Kurucz Árpád)