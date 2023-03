Halálos fenyegetést kapott Deák Dániel

Életveszélyes fenyegetést kapott Deák Dániel. A politikai elemző a Facebook-oldalán azt írta: a délelőttöt a rendőrségen töltötte, illetve a rendőrség is kiszállt a lakásába.

A szélsőbalos Jámbor András fémjelezte Szikra Mozgalom egyik antifa rajongója ugyanis azt írta az oldalamra, hogy csőbombát rejtett el a lakásomba, ami állítása szerint öt és fél óra múlva felrobban.

„A tűzszerészek szerencsére nem találtak robbanóanyagot a lakásomban, ugyanakkor ez az eset is jól jelzi: a balliberális politikusok már olyan szinten felhergelték a követőiket, hogy ilyen életveszélyes fenyegetéseket is megengednek maguknak” – mutatott rá, jelezve: az eset egy nappal azután történt, hogy egy új oldalt kellett indítania, mivel a Bite Zsolt-ügy miatt korlátozták a korábbi Facebook-oldalát. „El akartak hallgattatni, de nem hagytam magam, új oldalt indítottam. Most pedig, hogy elindult az új oldalam, jött ez a halálos fenyegetés” – írta az elemző.

Borítókép: Deák Dániel (Forrás: Facebook)