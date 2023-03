Így fogdoshatják a transzvesztiták a gyerekeket egy budapesti LMBTQ-szórakozóhelyen

Az említett transzvesztitashow alatt a gyermekek jelenlétét is engedélyezik, vagy akár még bátorítják is őket a részvételre a szervezők. Magyarországon több példa is volt arra, hogy a drag queenek (női ruhába öltözött férfiak) kisgyermekekkel ölelkezve fotózkodtak.

Egy budapesti vendéglátóegység megbotránkoztató fényképekkel népszerűsítette magát a közösségi-médiában. A megosztott fotók alapján látható, ahogy a transzvesztiták kisgyermekek előtt vonaglottak hiányos öltözetben, majd pedig ölelgették is a kicsiket – írja az Origó.

A cikk szerint tavaly ősszel kezdték el szervezni az úgynevezett Drag Brunch-okat az említett bárban. Azóta havonta tartanak ilyen eseményeket, ahová a jelek szerint kisgyerekeket is várnak, ugyanis a műsorok hirdetéseinél nincs feltüntetve a korhatár.

Emellett semmi nyoma nincs annak, hogy a szervezőknek vagy a drag queeneknek akár a legcsekélyebb aggálya lenne azzal kapcsolatban, hogy gyermekek is megtekintik a transzvesztiták előadását.

Felidézték, hogy arra is volt példa, hogy a gyermekeket magában foglaló közönséget aktívan is bevonták egy-egy performanszba. A fényképek és a beszámolók alapján az alulöltözött transzvesztitáknak a levegőből kellett elkapniuk a falatokat, amelyeket a résztvevők dobáltak a szájukba.

Hozzátették, hogy a Drag Brunch Facebook-oldalán az Angel VenCartier nevű transzvesztita több fotón is kisgyermekeket fogdos. A hely műsoraiban fellépő másik drag queent, Valerie Divine-t pedig már korábban is rajtakapták, miközben gyermeket ölelgetett egy kávézó teraszán.

Az esetről tavalyelőtt nyáron is beszámolt az Origó, majd a cikk megjelenését követően a szórakozóhely eltávolította a botrányos fotót a közösségi oldaláról. A transzvesztita utólag úgy fogalmazott, hogy jól esett fotózkodnia a gyermekkel, s büszke is rá, hogy így tett.

A férfi később már LMBTQ-aktivistaként támadta különböző hazugságokkal Magyarországot. Az aktivista egy amerikai Demokrata Párthoz közelálló Vice News elnevezésű felületen azt állította, hogy hazánkban a hozzá hasonlók nincsenek biztonságban.

A lap szerint azokban a nyugati országban, ahol nem vették komolyan az erőszakos LMBTQ-lobbit, a transzvesztita előadók már az iskolákba, óvodákba és más, gyermekekkel foglalkozó intézményekben is elfogadottak.

A tengerentúlon még arra is volt példa, hogy egy elítélt gyerekmolesztáló tartott felolvasást a kicsiknek. A gyermekek érzékenyítése nem az egyetlen terület, ahol a szélsőséges csoportok feszegetik a jó ízlés és az erkölcs határait. Néhány hónapja keltett közfelháborodást az az eset, hogy egy USA-beli digitális szolgáltató Down-szindrómás férfiak nőnek öltöztetésével csinált drag queen show-t – tette hozzá a lap.

Borítókép: transzvesztitashow gyerekekkel egy budapesti LMBTQ-szórakozóhelyen (Forrás: Facebook/Angel VenCartier)