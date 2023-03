Kocsis Máté: Magyarország békepárti és a jövőben is az kíván maradni

– Magyarország békepárti és a jövőben is az kíván maradni – jelentette ki Kocsis Máté a kormánypártok által az orosz-ukrán háború egyéves évfordulója kapcsán beterjesztett határozati javaslatot ismertetve kedden az Országgyűlésben. A Fidesz frakcióvezetője kiemelte, hogy tűzszünetre van szükség és béketárgyalásokra, mert életet menteni csak békével lehet, és a béke felé vezető út nem az, ha fegyvereket és katonákat küldenek ukrán földre.

Az Országgyűlés elkezdte tárgyalni Kocsis Máté és Simicskó István frakcióvezetők javaslatát. Fotó: Mirkó István

– Ugyanakkor sehol a világon nem látni azt a folyamatot, amely ezt a háborút meg akarná fékezni, ma már belátható távolságon belülre került a világháború lehetősége is – tette hozzá. Mint a kormánypárti politikus jelezte, a magyarok a történelmi tapasztalatokból tudják, hogy ebből a háborúból senki nem jöhet ki győztesen, annak kizárólag vesztesei vannak, ezért szeretnék, ha a háborúnak minél előbb vége szakadna, mert a szenvedések minden egyes háborús nappal egyre több embert élnek el.

– Minél későbbre tolódik a béke, annál nagyobbak lesznek a veszteségek

– szögezte le.

Kocsis Máté szerint mielőbb béketárgyalásokra van szükség

A frakcióvezető a békepárti javaslatról elmondta, hogy azzal kifejezik elkötelezettségüket a béke mellett, ismételten elítélik Oroszország katonai agresszióját, és elismerik Ukrajna jogát az önvédelemhez. Kiemelte, hogy a kormánypártok álláspontja szerint a Brüsszelben elfogadott gazdasági és energiaszankciók nem csillapították a háborút, ezért ellenzik azokat a brüsszeli terveket, amelyek tovább szélesítenék ezek körét. Eemellett felhívják a kormányt, hogy továbbra is minden lehetséges módon folytassa az Ukrajnából menekültek segítését, és rámutatnak arra, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget. Végül rögzítik, hogy a fegyverszállítások és szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség. Felszólítják továbbá a magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak az olyan politikai akcióktól és megszólalásoktól, amelyek Magyarország háborúba sodródását eredményezhetik.

– Az utolsó pont azért is fontos, mert vannak olyanok, akik világossá tették, nem fogják támogatni ezt a békepárti nyilatkozatot. Provokációnak nevezik és mindenféle mondvacsinált okokkal magyarázzák, hogy majd miért nem szavazzák meg. Megszokhattuk már, hogy a bajban nem mindenkire lehet számítani, így volt ez a migrációs válságnál, a koronavírus-járvány esetében és az orosz-ukrán háború kitörésekor. Így volt a szankcióknál és valószínű most is így lesz – húzta alá Kocsis Máté.

A frakcióvezető megfogalmazása szerint aki magyar, az csak egyet akarhat, de vannak, akik nem így gondolják. – Az okokat – ha nyíltan nem is mondják ki – ismerjük. Háborúpártiak, mi viszont békepártiak vagyunk – szögezte le. A kormánypárti politikus véleménye, hogy valószínűleg ez az a feloldhatatlan ellentét, amiért ez a javaslat sem fog egyhangúságot élvezni.

– Ebben a háborúban mi nem szurkolunk senkinek, mert ennek a háborúnak nem lehet győztese, a további harc nem a győzelmet és a békét hozza el, hanem a világháború veszélyét, amit messzire el kell kerülni. Felelőtlenség azt állítani, hogy ezt a háborút csak Oroszország vagy Ukrajna nyerheti meg. Ebbe a vitába bele sem kell menni, a háborúpártiak érdeke, hogy a békepártiakat valahogy meggyőzzék a fegyverszállításokról. Minket senki sem kötelezhet arra, hogy a magyar érdeket a második helyre soroljuk, ezért mindezt továbbra is kategorikusan elutasítjuk

– hangsúlyozta.

A háborús provokációkat visszautasítandó arra kérte a magyar közélet józanabbul gondolkodó képviselőit, hogy rögzítsék közösen: Magyarország békepárti marad és a jövőben is ki akar maradni az orosz-ukrán háborúból. – Senkitől nem fogadunk el nyomást, mert nem egyezik Magyarország érdekeivel, és a magyar emberek akaratával – jelentette ki Kocsis Máté.

Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)