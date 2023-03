Rétvári: Alkotni és gyarapodni csak békében és biztonságban lehet

A 1848-es forradalom követelései kapcsán arról beszélt, hogy 175 évvel a történelmi események után sem kívánhatunk mást, mint békét, szabadságot és egyetértést. Emlékeztetett arra is: a 12 pont azt is követelte, hogy a magyar katonákat ne vigyék külföldre és a külföldieket vigyék el tőlünk. A kitüntetetteket megszólítva azt mondta, hogy a nemzetünk nagyjainak ünnepén a jelenkor nagyjait is ünnepeljük.