Sarkvidéki hideg érkezik, meg kéne védeni a fagytól a virágzó gyümölcsfákat

Hozzátették, hogy a folytatásban két hullámban érkező lehűlés veti vissza a vegetáció idő előtti fejlődését, és csapadék is érkezik. A vasárnap este érkező hidegfront mögött hideg, sarkvidéki eredetű levegő árasztja el a Kárpát-medencét hétfőn és kedden erős, többfelé viharos szél kíséretében. Vasárnap estétől hétfő estig újabb 10 milliméter körüli csapadékra van kilátás, kedden és szerdán pedig hó és havas eső, zápor is kialakulhat. A hét elején napközben is 10 fok alatti hőmérsékletek lesznek jellemzőek, kedden és szerdán hajnalban pedig nagy területen hűl fagypont alá a levegő, a szélvédett területeken főként szerdán lehet mínusz 5 foknál is hidegebb.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Varga György)