Schmidt Mária az Északi Áramlat elleni terrortámadásról: Én már rég megtaláltam a tettest

Schmidt Mária szerint aki már látott belülről jachtot, az azóta is azon gondolkodik, hogy fért rá több száz kilogramm robbanóanyag az asztalra és hogy nem roskadt le alatta? Felidézte azt is, hogy amikor a hivatalos német vizsgálat folyt, a német hatóságok által a helyszínre vitt búvárok valahogy nem tudtak lemerülni, mert állítólag nem volt olyan felszerelésük, ami a kellő mélységhez kellett. Az amatőr ukránbarátoknak persze ez sem okozott nehézséget. Ők nyilván ezt az akadályt is rutinszerűen vették, ahogy a feltehetően házilag készített több száz kiló robbanószer elhelyezése is gyerekjáték volt a számukra – jegyezte meg ironikusan a főigazgató.

Kitért arra is, hogy Seymour Hersh korábbi állításait, amiket Victoria Nuland, Joe Biden és Anthony Blinken nyilvános kijelentései és a német kancellár sokatmondó kummantása is alátámaszt, elhallgattatta és komolytalannak minősítette a fősodor. Mint ismert, a Pulitzer-díjas amerikai oknyomozó újságíró arról írt, hogy az amerikai haditengerészet búvárai tavaly júniusban robbanószerkezeteket helyeztek el az Északi Áramlat 2. gázvezeték alatt, a műveletről szóló döntést pedig maga Joe Biden elnök hozta meg.

Bezzeg ennek a mostani titkosszolgálati közleménynek minden állítását tényeken és konkrét bizonyítékokon alapulónak veszik. Hogy a hivatalos dán, svéd és német vizsgálatok mit állapítottak meg, ha megállapítottak bármit, az továbbra is titok – mutatott rá. A főigazgató ugyanakkor nem érti, hogy miért erőlködik a CIA és a többi mélyállami legendagyártó szakember, hogy még átláthatatlanabbá tegye az Északi Áramlatok elleni terrortámadás körüli homályt. Ő ugyanis már rég megtalálta a tettest.

Borítókép: Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója beszél Látlelet az orosz–ukrán háborúról című könyvének bemutatóján a Terror Háza Múzeumban (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)