Ukrán részvételt sejtenek az Északi Áramlat elleni támadásokban

A német ügyészség arra a megállapításra jutott, hogy egy hatfős csoport áll a tavaly szeptemberi, az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások mögött, akik egy két ukrán állampolgár nevén bejegyzett, lengyelországi székhelyű cégtől béreltek jachtot. A nyomozás szerint a társaságnak öt férfi tagja van – egy hajóskapitány, két búvár és két búvársegéd –, valamint egy női orvos. Állampolgárságuk nem ismert, de a hatóságok közlése szerint hamis útlevelekkel rendelkeznek, ezekkel bérelték ki a hajót is. Egyelőre az sem világos, milyen szervezethez, csoportosuláshoz tartoznak. A nyomozás jelenlegi állása szerint a társaság teherautóval érkezett az észak-németországi Rostock város kikötőjébe, ahol a bérelt hajót robbanószerrel pakolták meg.

A kikötőt szeptember 6-án elhagyták, majd később úgy adták vissza a jachtot tulajdonosainak, hogy a kabinban ott maradtak a robbanószer nyomai.

Azt azonban nem tudni, hogy ki rendelhette meg a gázvezetékek elleni támadásokat. A német hírszerzés nem zárja ki azt sem, hogy hamis zászlós műveletről lehet szó, melynek célja, hogy Kijevet hozzák kapcsolatba a támadásokkal. Ukrajna azonban tagadja, hogy tudtak volna a támadásról, Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó is leszögezte, Kijevnek semmi köze a történtekhez.

Bár szívesen gyűjtök szórakoztató összeesküvés-elméleteket az ukrán kormányról, azt kell mondjam: Ukrajnának semmi köze a balti-tengeri szerencsétlenséghez, és nincs információnk ukránbarát csoportokról

– közölte a Twitter-oldalán.

A nyomozásban a dán, a svéd, a holland és az amerikai hatóságok is részt vesznek. Amerikai tisztviselők szerint egy ukránbarát csoport áll az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások mögött, akik ellenségüknek tekintik Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

A The New York Times amerikai napilap azonban arról számolt be, nem találtak bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vagy a kormány bármely tisztviselője tudott volna előzetesen az akcióról vagy segített volna annak megszervezésében. Az amerikai jelentés szerint orosz és/vagy ukrán állampolgárok felelősek a robbantásokért, a hírszerzés egyúttal leszögezte: biztos, hogy a résztvevők között nem voltak amerikaiak és britek.